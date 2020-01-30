原訂訪台捷克議長逝世 駐台代表處開放致哀

（中央社記者陳韻聿台北30日電）原訂2月拜訪台灣的捷克參議院議長柯佳洛20日不幸猝逝，享壽72歲。捷克駐台代表處表示，今明兩天辦公室將開放特定時段供民眾在悼念冊上留言簽名致意。

柯佳洛（Jaroslav Kubera）20日在自己位於捷克北部特普利采市（Teplice）的參議員辦公室感到不適，緊急送醫後不治，震驚捷克政壇。

柯佳洛從政約30年，是保守自由派人民民主黨（ODS）知名人物，曾被看好參加2018年捷克總統選舉，生前所任參議院議長職位屬捷克憲法位階第二高。

柯佳洛不時有爭議發言，也是少數友台立場鮮明的捷克政要，去年10月曾參加台灣駐捷克代表處舉辦的國慶酒會，並與駐捷克代表汪忠一合照，引發中國駐捷克大使張建敏抗議。但柯佳洛仍堅持按原計畫2月率團訪問台灣。

捷克媒體報導，2月3日在特普利采市和首都布拉格將各舉行一場柯佳洛告別紀念儀式，當天也會是全國哀悼日。柯佳洛曾任特普利采市長24年，生前則為該市選出的參議員。

捷克經濟文化處（駐台代表處）在臉書專頁上公布，今天和明天下午2點至4點半，以及明天早上10點至12點，民眾可至駐處辦公室在悼念冊上簽名留言致意。

對柯佳洛驟逝，總統蔡英文和外交部皆已對捷方表示哀悼。（編輯：鄭雪文）1090130