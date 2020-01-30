國民黨新春團拜 林榮德：不要內鬥內行外鬥無膽

（中央社記者余祥台北30日電）國民黨今天舉行新春團拜，國民黨代理主席林榮德呼籲，從今以後有話黨內說，不要內鬥內行、外鬥無膽，接下來中常會、改革委員會都將落實公開公正，就路線公開辯論，國民黨沒有個人、派系與黑箱作業。

前總統馬英九、前國民黨主席吳敦義、爭取參選黨主席的前副主席郝龍斌等黨內人士今天皆出席國民黨的新春團拜活動。

林榮德表示，今年的團拜更具意義，雖然2020大選挫敗，但越不景氣，越要爭氣，越是低迷，越要奮起；他日前臨危受命代理主席，雖然任務艱巨、任期短，還是要全力穩定軍心、度過難關，公開、公正辦好黨主席補選、中常委改選。

林榮德說，各界要求國民黨盡速改革，在新主席產生後就會提出改革的方向和方案，以年輕化為導向，改變黨結構，盼能跟青年溝通，做好世代交替；中常會日前也通過成立改革委員會，成員包括縣市長、中常委、立委、青年代表等，委員會下設四組包括組織改造、兩岸論述、擴大青年參與財務穩健。

林榮德坦言，2016年國民黨大敗，當時也成立了改革委員會，但沒有實際、用心檢討改革，才會在這一次選舉大敗，接下來新主席領導，一定有全新作為，讓黨煥然一新

林榮德呼籲，參選人一定尊重黨章、黨規，不互相攻擊，讓社會媒體有見縫插針的機會，並且無條件尊重選舉結果，支持勝選者，貫徹黨內民主，從今之後，有話黨內說，不要內鬥內行，外鬥無膽，

林榮德說，接下來的中常會開會、改革委員會籌備，也將落實公開公正公平，就理念、路線公開辯論，國民黨沒有個人、派系、黑箱作業。

他表示，這次選舉很多人認為國民黨起不來了，但國民黨是百年大黨，歷經多少挫敗沒有倒下，現在還有15名縣市長、19名議會議長、民代等，有基層優勢，只要堅守改革，必能脫胎換骨，2022九合一選舉獲得人民支持信賴，為中華民國再造光輝。

前總統馬英九說， 近日看到黨內菁英紛紛表示承擔責任、積極參與黨主席補選，以及提出具體改革構想，讓他感到很振奮和期待。國民黨當然要改革、要團結、要進步，雖然輸了大選，但不能輸了信心，他們沒有悲觀的權利。

馬英九說，一定要用最客觀的態度檢討2018年地方選舉大勝、2020年總統立委選舉遭逢大敗的原因，並且對症下藥，提出改革方案，相信有志竟成，國民黨決心改革，必能重新贏得人民支持，黨改革事不宜遲，捲起袖子現在開始。

吳敦義也說，國民黨曾在2016年面對空前挫敗，但2018年地方選舉就贏回15個執政縣市，可見國民黨遇到挫折只會更團結，終究可以贏回人民的信任和支持。

由於武漢肺炎疫情延燒，不少部會今天都取消新春團拜活動，但國民黨則照常舉行，馬英九受訪時說，大家都戴口罩，應該有這麼警覺；至於出席人數是否不多，馬英九說，今天出席的人是少了點，但只要大家有正確的認識，人少兩個沒問題。（編輯：蘇龍麒）1090130