國民黨未來路線 江啟臣：不應二分法

國民黨立委江啟臣（前）角逐國民黨主席，外界形容目前國民黨是「台灣國民黨」及「中國國民黨」兩路線，江啟臣31日表示，不應用二分法劃分，也不要用年紀來劃分黨內選舉是世代之爭。中央社記者裴禛攝 109年1月31日

（中央社記者游凱翔、劉冠廷台北31日電）國民黨立委江啟臣角逐國民黨主席，外界形容目前國民黨是「台灣國民黨」及「中國國民黨」兩路線，江啟臣今天表示，不應用二分法劃分，也不要用年紀來劃分黨內選舉是世代之爭。

國民黨在2020總統、立委選舉失利後，前國民黨主席吳敦義請辭，國民黨預計3月7日補選新任黨主席；國民黨主席補選30、31日受理參選人領表，江啟臣30日上午前往國民黨中央黨部領表，搶頭香繳交新台幣200萬元選務費用，正式完成領表作業。

參選國民黨主席的江啟臣上午出席「國民黨立委座談會」時受訪表示，面對國民黨的改革與改造應該一起承擔，透過改革工作找回社會對國民黨的期待與信心，因此未來若當選黨主席，領導工作不會只是一個人決定，而是結合廣大民意，大家一起同舟共濟、榮辱與共。

媒體詢問，前立法院長王金平向前台北市長郝龍斌建議，黨主席要找回黨魂及要有找錢的信心。江啟臣笑稱「國民黨要找回的東西蠻多的」。

他說，民主社會下的政黨，黨魂要具體反映民意，也是所有人聚集在國民黨的最大理由，若無法反映民意，便沒有在民主政治下存在的價值。

針對是否針對兩岸路線進行辯論。江啟臣表示，國民黨的核心價值、路線，將透過討論或者辯論來決定，而黨主席一職雖然是領導者，但在討論階段則是平台，應廣納建言、整合出最大共識，成為貼近主流社會民意的決策及路線。

媒體詢問，外界形容目前的國民黨是「台灣國民黨」及「中國國民黨」路線之爭。江啟臣認為，不要用簡單的二分法劃分，因為黨內路線及價值面臨改變及調整時，應由所有的黨員由下而上表達意見，而現階段每個人都有不同的看法及想法，站在未來黨主席的角度，希望由下而上聽取不同意見，尋求內部最大共識。

他提到，也不要用年紀來劃分黨內選舉是世代之爭，因為只要是民主的政黨，每個具有參選資格的黨員都有權利來競選，更應該建立「選舉競爭、選後合作」的文化。

江啟臣說，他跟國民黨台南市黨部主委謝龍介是好友，由於謝龍介昨天聲明不參與國民黨主席補選，因此將尋求謝龍介的支持。（編輯：蘇龍麒）1090131