中國抗議史國WHO為台發言 政治凌駕全球健康

（中央社記者唐佩君布魯塞爾4日專電）友邦史瓦帝尼昨天在世衛執委會為台發聲，由於已預想中國將干擾，發言內容經過特別安排，在主席打斷前已順利講完支持台灣聲明，但也凸顯中國政治凌駕全球健康之上。

在中國爆發2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）疫情之際，昨天登場的世界衛生組織（WHO）執行委員會議備受關注。雖然中國全面打壓，但友邦包括史瓦帝尼及巴拉圭開始發動台灣參與議題。

昨天在世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）發表報告後，各國開始發言。史瓦帝尼衛生部政務次長茲瓦內（Simon Zwane）發言時，首先對在疫情中不幸喪生的中國人民表達哀悼，也肯定世衛及中國對抗疫情工作。

隨後茲瓦內表示，擔心政治衝突造成對部分國家及世衛組織的干擾，使得疫情不容樂觀，特別是中華民國台灣不能很好獲得世衛及國際衛生條例的支持。當前台灣技術專家不能參與世衛技術性會議，令人遺憾將使得台灣2300萬人民曝露在風險之中。茲瓦內並讚揚台灣管理疫情的表現。

在史國發言時，會場有些聲音，似乎是中方欲打斷。日本籍大會主席中谷比呂樹（Hiroki Nakatani）在史國一口氣講完挺台言論時，詢問中國代表是否要提出程序問題，隨後中國行使答辯權。

中方表示，有代表大肆炒作涉台問題，純屬政治動機，違反聯合國憲章、世衛法原則及聯大決議，並且偏離大會主題。中國代表請主席提醒相關國家停止發表不負責任的言論。

世衛會議當有國家發出友台聲音時，中方代表立刻提程序問題行使答辯權是慣常作法，但據了解，史國因相當友台，發言內容經過安排，一開場對中國人民表達哀悼，令中方無法立即打斷，而且在主席打斷前完整唸完對台灣支持。

中國屢屢在世衛會議干擾別國發言內容，彰顯中國政治凌駕全球健康之上。

史國非常樂意向台灣分享這次發言成果。據了解，史國衛生部長恩蔻希（Lizzie Nkosi）今天一大早就傳發言影片給駐史國大使梁洪昇；梁洪昇第一時間代表台灣政府向史國外長札杜莉（Thulisile Dladla）、恩蔻希及茲瓦內表達感謝。（編輯：馮昭）1090204