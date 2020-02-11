國軍公職人員財產申報公開抽籤 落實公正透明

（中央社記者余祥台北11日電）國防部依據「公職人員財產申報資料審核及查閱辦法」規定，今天以電腦系統自全軍列管申報義務人2920人中，抽出293人實施審查作業，再抽出6人實施前後年度申報資料比對，落實公正透明，端正廉潔軍風。

國防部公開辦理108年度公職人員財產申報實質審查抽籤記者會，由國防部陸軍常務次長陳曉明中將主持，並與總督察長黃國明中將、政風室主任張鴻俊、總督察長室軍紀督察處處長胡瑞訓少將，以電腦作業系統自全軍列管申報義務人2920人中，抽出293人實施實質審查作業，並從293人中再抽出6人實施前後年度申報資料比對。

為了落實陽光防腐、廉潔政府的施政目標，國防部每年辦理公開記者會，電腦抽籤隨機選出接受實質審查的對象。

國防部表示，國軍自民國82年財產申報法公布施行以來，全軍申報義務人均能夠在時限內申報，除部分人員依國家情報工作法採紙本申報外，電腦上線申報率達100%。

另外，為了簡化申報程序，國防部積極鼓勵國軍人員授權法務部功能平台進行財產查調，107年的授權率已自39.5%提高到91.5%，108年更達到94.8%，充分展現國軍「使命必達」的執行力，也獲得了外界高度肯定。

陳曉明強調，廉潔與軍紀都是軍旅生涯處事的準繩，需要長時間累積，才能內化於每個國軍人員心中；為此，務應恪遵財產申報規定以落實廉政基礎工程，並以此督勉全體國軍人員無論在作業或行事，都必須依循法令規章要求，展現國軍「廉潔自持、依法行政」風範。（編輯：楊凱翔）1090211