振興抵用券 國民黨團及民眾黨團皆表大方向支持

（中央社記者王揚宇台北13日電）因應武漢肺炎，行政院擬發抵用券刺激消費。台灣民眾黨團幹事長高虹安表示，方向大體正確、樂觀其成，但要重視效果管控等問題；國民黨團書記長蔣萬安說，對於受衝擊的產業給予紓困協助，大方向都支持。

國民黨立法院黨團總召林為洲、書記長蔣萬安今天拜會民眾黨立法院黨團，會後接受媒體聯訪。

世界衛生組織（WHO）11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。記者詢問，行政院因應武漢肺炎衝擊產業的紓困措施，擬透過振興抵用券等相關措施刺激消費。

高虹安說，因為疫情關係，服務業的業績已經掉了3成，而服務業消費是終端消費力道，要救產業要先把服務業業績掉3成的問題給解決，這對於後面的供應鏈或是消費部分，才有辦法帶動。

高虹安也提醒，過去看到政府發放夜市券，發生回收率約只有4成等問題，呼籲行政院提出這個方案，更加重視總量發行、回收機制、效果管控等，應該事前就做好管控。

蔣萬安則建議，希望在發放振興抵用券的規劃上能更周延，包括會不會對現在的預算有排擠效用，而不管是過去的消費券或夜市券，幾本上是以全額抵用或部分抵用方式，提出誘因刺激消費，但在疫情當下，如何讓民眾沒有外出恐懼，願意上街消費，這也要詳細研議。

蔣萬安指出，總體來說，國民黨團對於給予受衝擊的中小企業、餐飲、零售、電子、觀光業等產業紓困協助，大方向都支持。（編輯：紀淑芳）1090213