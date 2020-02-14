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藍諮詢會議：應主張陸民主化是兩岸進深水區前提

最新更新：2020/02/14 21:19

（中央社記者余祥台北14日電）國家政策研究基金會今天下午舉辦兩岸論述諮詢會議，與會人士建議，國民黨應以中華民國主權為核心價值，站穩「台灣優先、人民第一」建設性本土化路線；在推動兩岸交流的同時，應不避諱地主張大陸民主化是兩岸進入深水區的前提。

國政基金會透過新聞稿表示，自1月11日敗選後，國民黨內呼籲進行全面性改革的聲音至今未間斷，其中也包括原先最有優勢的兩岸政策，代理黨主席林榮德請國政基金會主辦一系列諮詢會議，今天下午舉行兩岸論述主題的諮詢會議。

根據新聞稿內容，與會人士表示，國民黨的兩岸政策確實面臨極大挑戰，唯有與時俱進，以中華民國主權為核心價值，適時調整兩岸論述內涵，才能找回國民黨的兩岸政策優勢。

與會人士說，此次大選國民黨的兩岸立場遭批與多數民意相違背，是因為國民黨已失去中華民國歷史、台灣史及兩岸關係的詮釋權，難以因應台灣社會政治板塊的變化。國民黨應從中華民國立場出發，找出兩岸論述的核心價值，找回創建中華民國的歷史光榮感，站穩「台灣優先、人民第一」的建設性本土化路線，才有機會重新與人民對話。

部分與會人士也提到，國民黨必須斷絕被國人深惡痛絕的買辦文化，重新找回兩岸溝通平台的關鍵角色。更重要的是，國民黨相當在意中國大陸的民主化，因為有民主的大陸，才能確保民主台灣，而兩岸和平是台灣自保的關鍵。

因此，在推動兩岸交流的同時，國民黨應不避諱地主張大陸民主化是兩岸進入深水區的前提。

與會人士也提到，國民黨應檢視國內政局及國際情勢變化對兩岸關係帶來的衝擊，適時調整兩岸論述內容，並鼓勵年輕世代帶著台灣經驗與大陸交流、激盪不同意見，讓青年重新認識不同的中國大陸。

與會人士建議，國民黨應儘速恢復與美國及日本的雙邊溝通管道，並與主要民主國家結盟，才不會讓人誤解國民黨只在乎兩岸關係。因此，黨主席應至少每年造訪美日及其他國家一次，重新恢復與重要國家的交流，才不會流失對外關係的話語權。（編輯：林興盟）1090214

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