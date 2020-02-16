謝長廷指鑽石公主船客盼回台免隔離 外交部致歉

（中央社記者陳韻聿台北16日電）駐日代表謝長廷昨晚在臉書上轉達郵輪鑽石公主號台籍乘客心願，盼19日回台後不須再隔離。外交部今天指出，謝長廷所言和中央流行疫情指揮中心決策不一致，對造成的混淆與困擾致歉。

鑽石公主號目前停泊在日本橫濱港，船上爆發武漢肺炎群聚感染，至今已有355人確診，逼近船上總人數約3700人的10%。

謝長廷昨晚指出，他與代表處同仁徹夜作業，詢問總計22位台籍船客意願，結果多數人對政府願派包機接他們回台很感謝，但屆時若已過19日，希望回台後不必再隔離。

謝長廷稱，依日方檢疫相關規定，一旦過了19日，而船客檢驗結果仍為陰性，則他們在日本即可自由行動，回台後也無再隔離的道理。

對此，外交部透過新聞稿澄清，謝長廷所言和中央流行疫情指揮中心的決策不一致，外交部對所造成混淆與困擾表示歉意。

外交部也強調，防疫如作戰，在疫情防控方面，中央流行疫情指揮中心是全國唯一決策及統籌單位，外交部將全力配合並尊重指揮中心的專業判斷和指揮。

謝長廷今天稍早也在臉書發文表示，船客回台是否需再隔離，這問題「屬於防疫專業」，若防疫中心決定需要隔離，那就是決策，只要事先講清楚就好，再來就是執行。

謝長廷強調，駐日代表處會配合日方及台灣防疫指揮中心妥善完成以包機接台籍船客回台事宜，言下之意是呼應外交部以中央流行疫情指揮中心為防疫唯一決策及統籌單位的聲明。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。（編輯：黃國倫）1090216