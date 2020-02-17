環團籲觀塘案啟動地景審議 陳椒華現身力挺

（中央社記者顧荃台北17日電）環保團體今天為桃園觀塘工業港中油第三天然氣接收站開發前往行政院，呼籲啟動自然地景審議，搶救藻礁。時代力量新科立委陳椒華也現身力挺，認為三接工程應先停工。

搶救大潭藻礁行動聯盟等10幾人上午在政院大門口召開「環評違法 內容造假 啟動自然地景審議救小英」記者會，吹響三聲海螺並呼喊「環評違法，內容造假」、「啟動審議，三接停工」等口號。

搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政說，2018年4月15日他在總統官邸和總統蔡英文當面反映大潭藻礁保育議題，蔡總統親口表示「如果觀塘三接開發對藻礁生態系有重大影響，不會是她的選項」。但從環評結果和後續的工程陸續動工來看，行政體系顯然完全違背蔡總統的旨意，強推本開發案。

潘忠政表示，地方政府一再推諉啟動大潭藻礁自然地景審議超過四年，中央只要以文資法第110條的法規，在這情況急迫時刻立即宣布代行啟動審議，就不至於陷蔡總統於不義。

陳椒華今天也現身記者會力挺，她說，本案從2年前就看不到觀塘工業港的鑽井資料，在記者會召開前10分鐘才收到中油傳來2003年的資料，但現在整個計畫已有變更，觀塘工業港工程及三接工程都應先停工。

義務律師陳憲政指出，雖然開發單位一直宣稱，第三天然氣接收站的開發面積，從232公頃海岸縮小為23公頃，但這是工業區的部分，開發單位絕口不提工業港範圍的900公頃，根本是避重就輕。

陳憲政表示，原本專案小組的原結論會建議退回目的事業主管機關，主要理由就是認為「港區」開發部分，有重大環境影響之虞。開發單位不應該再玩數字遊戲，政府更不應該再用這樣的說詞來搪塞，避重就輕不願啟動審議程序。（編輯：楊凱翔）1090217