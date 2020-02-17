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傅崐萁恢復黨籍案 林為洲：秉公處理不要因人設事

最新更新：2020/02/17 12:00

（中央社記者范正祥台北17日電）無黨籍立委傅崐萁恢復國民黨籍案，程序正當性引發黨內質疑。國民黨立法院黨團總召林為洲今天表示，尊重體制，秉公處理；不管是要卡某個人，或是要讓某個人趕快回來，都不要因人設事。

國民黨中常會日前通過傅崐萁恢復黨籍案，但後續程序待完備。知情人士指出，代理主席林榮德要中央考紀會18日開會，幫傅崐萁重回國民黨。但由主席指定考紀會開會時間的作法史無前例，引發黨內批評此舉罔顧程序正義、因人設事。

按照國民黨恢復黨籍的程序，須經地方黨部的考紀會、委員會兩個會議開會，並送交中央考紀會通過；但國民黨日前未按照程序走，而是由中常會決議的方式通過傅崐萁的恢復黨籍案，但要如何讓程序完備，令黨務系統傷透腦筋。

對此，林為洲今天上午在立法院回應媒體聯訪時表示，傅崐萁恢復黨籍屬於地方黨部、中央黨部、中常委、考紀會的權責，尊重體制，但是還是要提醒，不要因人設事，「不管是要卡某個人，或是要讓某個人趕快回來，都不要因人設事。」

林為洲指出，按照程序該怎做就怎麼做，「也不要因為一個特殊的人就開特快車或特別阻撓」，希望考紀會秉公處理。

媒體詢問林為洲，傅崐萁有無與黨團聯絡或拜會？對此，林為洲表示，黨團目前是先把傅崐萁列為無黨籍，加入黨團運作。

林為洲表示，黨團以往有前例，就是「陳玉珍模式」。立委陳玉珍過去曾先以無黨籍加入黨團運作一段時間，表現戰力和忠誠度等各方面之後，才恢復黨籍。（編輯：蘇志宗）1090217

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