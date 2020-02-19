歡樂無法黨申請過關 邱威傑：延續創黨宗旨

（中央社記者劉建邦台北19日電）無黨籍台北市議員邱威傑等人去年成立「歡樂無法黨」，因太晚申請未投入選舉。「歡樂無法黨」臉書今天宣布成為合法政黨，邱威傑說，延續黨內原宗旨，就是幫民眾找回歡樂。

邱威傑、網紅志祺七七、「眼球中央電視台」主播視網膜去年11月初宣布成立「歡樂無法黨」，並向內政部提出申請，14日召開創黨大會，選出總書記（黨主席）為邱威傑。

「歡樂無法黨」創立時間鄰近2020選舉，因申請程序較慢，未投入選戰。「歡樂無法黨」臉書（Facebook）事後發表「感謝鍵盤黨員支持，很可惜在2020大選登記截止日這天，政黨未正式通過成為法人，與本屆大選錯身而過。」邱威傑當時受訪說，沒有要解散「歡樂無法黨」，臉書貼文是宣布已達成階段性目的。

「歡樂無法黨」今天在臉書貼文提及「2020年2月，歡樂無法黨取得內政部公文，正式成為台灣第365個合法政黨。」並附上公文。

邱威傑接受電話訪問時說，臉書文章是想紀念歷史性一刻，「歡樂無法黨」確定成為正式合法政黨，且有一席民意代表，就是他，「歡樂無法黨」將成為全台有民代的15個政黨之一。

邱威傑表示，成立「歡樂無法黨」就是要成為正式政黨，但先前因申請程序緣故，決定先暫緩相關活動，成為政黨後，會討論包含招收黨員等黨內事務。

他提到，「歡樂無法黨」可跟任何政黨合作，因才收到成立政黨公文，目前未討論是否要投入下一屆選舉，並重申「歡樂無法黨」會維持創黨宗旨，就是政治不是只有仇恨、痛苦，應有正面情緒，希望幫民眾找回歡樂。（編輯：李亨山）1090219