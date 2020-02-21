拉丁美洲友台議員連署 支持台灣參與WHO

（中央社記者陳韻聿台北21日電）外交部今天表示，武漢肺炎疫情全球蔓延以來，台灣駐外館處陸續接獲巴拉圭、智利等國友台議員連署致函，表達支持台灣參與世界衛生組織和世界衛生大會，顯示當地挺台力道增強。

外交部發言人歐江安上午告訴中央社記者，世界衛生組織（WHO）1月30日公布武漢肺炎疫情升級為「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC），此後在拉丁美洲的台灣各駐外館處陸續接獲巴拉圭參議員傅蘭哥（Arnaldo Franco）、智利眾議院副議長奧斯（Pepe Auth）、哥倫比亞參議員納梅（Ivan Name）及秘魯國會議員卡拉瑞達（Luis Galarreta）等，共計10國67名「福爾摩沙俱樂部」成員的連署函，表達支持台灣參與WHO體系及世界衛生大會（WHA）。

歐江安表示，連署函內容關切台灣在防疫前線，卻受阻於政治因素，無從參與WHO相關防疫技術會議；連署函也申明台灣參與WHO及WHA等體系具必要性與急迫性，以利維護台灣民眾健康權益，並避免全球防疫出現缺口。

外交部拉丁美洲及加勒比海司司長俞大㵢昨天在例行記者會也談到，這些參與連署的「福爾摩沙俱樂部」成員支持台灣以觀察員身分加入WHO。

由巴拉圭、阿根廷、巴西、智利、哥倫比亞、厄瓜多、秘魯、烏拉圭、委內瑞拉和墨西哥等10個拉丁美洲國家友台國會議員成立的「福爾摩沙俱樂部」去年12月成立，其中只有巴拉圭是台灣邦交國。（編輯：謝佳珍）1090221