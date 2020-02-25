防疫優先 徐國勇：大型活動應立即有延期備案

（中央社記者王承中台北25日電）內政部長徐國勇今天表示，人群眾多的大型活動應立即要有延期的備案，盼當疫情中心有任何請求時，拜託大家遵守相關法規，共體時艱。北港朝天宮董事長蔡咏鍀表示，宮廟一定配合政府的政策。

大甲媽遶境活動即將登場，許多民眾都憂慮可能引發疫情擴散，廟方除研議將媽祖上轎儀式移至廟埕舉辦，鎮瀾宮副董事長鄭銘坤昨天更表示，大家相信政府，「如果封城就不辦遶境」。

徐國勇下午應邀出席「百廟為疫情祈福法會之起跑記者會」後接受媒體訪問時表示，因為疫情是不斷在滾動式發展，建議人數眾多、人群聚集擁擠的大型活動應立即要有延期的備案。

徐國勇指出，雖然目前有些大型活動仍會如期舉行，但希望當中央疫情指揮中心有任何決定，或是相關請求的時候，要拜託所有的民眾、團體共體時艱。他說，「防疫就是作戰，每個人都有責任義務」。

對於是否會有強制性作為，徐國勇指出，當疫情指揮中心發布決定或相關請求，大家就必須要遵守傳染病防治法等相關法令規定。對於宗教活動撫慰人心、促進社會平和，內政部相當感謝。他說，相信神明慈悲，也會支持政府的做法。

與會的蔡咏鍀表示，政府的政策，所有的宮廟一定配合。他指出，今年要到朝天宮進香的宮廟，有100多家不是延期就是沒有來，防疫中心如果發布命令，一定會協調，也會拜託信眾配合。

有內政部官員指出，內政部從2月初就開始提醒各宗教團體，對於辦理宗教活動要進行評估， 基本上內政部還是會勸告，希望宗教團體考量大型活動如果可以取消就取消，不然就是延期或縮短時間。目前有些宗教團體也有在考量，很多團體在舉辦活動時也會準備酒精，並要求信徒戴口罩與會。

不過，官員也表示，內政部雖然是全國宗教團體的主管機關，但無法禁止宗教活動，且許多宗教活動屬於台灣文化資產的一部分，也會涉及到地方政府，內政部會持續協調，也提醒宗教團體、地方政府，對於所屬宗教寺廟辦活動，務必要注意到消毒等安全措施。（編輯：林淑媛）1090225