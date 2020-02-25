媽祖遶境 賴清德：疫情結束後再擇期舉辦

（中央社記者蘇龍麒台北25日電）副總統當選人賴清德今天晚間在臉書上表示，媽祖遶境是年度宗教盛事，但正逢防疫非常時期，呼籲廟方審慎評估，或許可以考量分兩階段進行，祈福儀式照常舉行，而易造成群聚感染的遶境活動，待疫情結束後，請示媽祖再擇期舉辦。

武漢肺炎疫情升溫，外界關注全台各地宮廟遶境是否如期舉行，大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動，廟方將在明天說明。

醫師出身的賴清德晚間在臉書上表示，媽祖遶境是年度宗教盛事，但此刻正逢防疫非常時期，為避免在遶境期間，人潮擁擠及共餐共宿所產生群聚感染風險，呼籲廟方審慎評估。

他建議，或許可以考量分兩階段進行，原定祈福儀式照常舉行，而易造成群聚感染的遶境活動，則待疫情結束後，由廟方請示媽祖，再擇期舉辦。

賴清德說，亞洲、歐洲部分國家，都已接連傳出群聚感染事件，致使疫情難以掌控，有前車之鑑，台灣更須審慎行事，才不會讓防疫出現破口，前功盡棄，徒增變數。

他指出，尤其此時全國醫護人員正站在第一線努力，更為了顧全台灣防疫能量，而犧牲出國權益的關鍵時刻，若因遶境活動引發疫情快速傳播，著實對不起在防疫前線奮鬥的醫護人員。

賴清德說，媽祖護佑眾生慈悲為懷，信徒心誠則靈，相信在防疫特殊時期，配合中央防疫指揮中心作為及建議，以安全的方式敬天酬神，也能達到敬神及撫慰人心的效果。（編輯：林興盟）1090225