游錫堃接見日駐台代表 期盼雙邊關係再創新局

立法院長游錫堃（右）26日在立法院，接見日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰（左）等一行，兩人握手致意。中央社記者施宗暉攝 109年2月26日

（中央社記者范正祥台北26日電）立法院長游錫堃今天接見日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰，肯定前任代表沼田幹夫5年任內，台日關係有多項重大的突破，期盼泉裕泰未來能在兩國的既有基礎上，為台日關係再創新局。

泉裕泰至立法院拜會游錫堃，立法院秘書長林志嘉和台灣日本關係協會秘書長郭仲熙在場。

游錫堃對泉裕泰豐富的外交官資歷表達肯定。他也提及，前任代表沼田幹夫5年任內，台日關係有多項重大的突破，包括2017年1月1日交流協會正式更名為「公益財團法人日本台灣交流協會」，同年5月17日「亞東關係協會」也更名為「台灣日本關係協會」，都印證了台日關係大幅向上提升，兩國關係得以持續向前邁進。

游錫堃指出，日本自去年起，加入「全球合作暨訓練架構」（GCTF）的共同主辦方，對印太區域相當重要，日本、台灣與美國能共同舉辦GCTF，別具歷史意義，也說明了台日美三國在區域整合的重要性。

他說，武漢肺炎肆虐全球，對一國的體制、行政效能、科學根基、人民素養等，都是重大考驗，更需要跨國合作，在這樣變動的局勢，日本今年夏天舉行的東京奧運、帕運一度傳出停辦的聲音，這絕非台灣所樂見，希望疫情能早日獲得控制。

游錫堃表示，感謝日本首相安倍晉三、日本國會「日華議員懇談會」以決議文等公開支持台灣加入世界衛生組織（WHO）、世界衛生大會（WHA），以及日本政府協助鑽石公主號的19名台灣乘客順利返國並與台方人員協調合作，照料在日本醫院接受治療的5名台灣確診乘客。

泉裕泰表示，敬佩台灣防疫工作上的果斷及人民的配合。他說，日本目前從政府到民間都在全力對抗疫情，希望未來的防疫工作上能向台灣借鏡，台日相互合作，共同壓制疫情。

游錫堃接見泉裕泰時，雙方也就日本協助台灣加入WHO、WHA、福島食品解禁及台日多方合作等議題進一步交換意見。（編輯：蘇龍麒）1090226