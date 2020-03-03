健保財務壓力大恐漲保費 蘇貞昌：目前沒規劃

（中央社記者陳俊華台北3日電）健保財務壓力大，媒體詢問明年是否有保費調漲壓力。行政院長蘇貞昌今天說，目前沒有這樣的規劃，健保讓全世界誇讚，「不能讓它倒」，如何有效運作、合理收費，隨時會做各方面評估。

立法院會今天邀請蘇貞昌、主計長、財政部長及相關部會首長列席報告「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」編製經過並備質詢。

媒體會前詢問，健保財務壓力大，明年若收支短絀，可能面臨保費調漲壓力？蘇貞昌說，目前沒有這樣的規劃，他也沒接到這樣的報告，健保是讓世界誇讚的，「健保不能讓它倒」，如何有效運作、合理收費，隨時都會做各方面評估，一定要讓健保繼續存在。

至於民進黨立委林俊憲擬針對「黃安與小明們」修法提高健保費，遭藝人劉樂妍批「爛招」、「要修法就快些」。蘇貞昌先反問記者「你講的那是誰？」之後才說，他不曉得誰說了什麼，但對於防疫、立法院要如何修法，行政院都尊重。

為打擊不當囤積衛生紙問題，蘇貞昌日前以「咱只有一粒卡臣」圖卡，說明衛生紙和口罩的原料和產地都不相同，日本朝日電視台午間資訊節目也以此圖卡為例，呼籲民眾判別不實謠言。

蘇貞昌表示，很感謝有許多優秀同仁發揮創意，對於政府要讓民眾了解的各項作為、訊息，都透過有趣的畫面、圖卡，讓民眾在第一時間了解，讓政策發揮最快速、有效的效果，許多部會也有年輕同仁發揮創意表現，應該多多鼓勵。

振興抵用券方案受關注，行政院官員表示，目前初步規劃採消費折抵方式執行，共分成4種券，分別可在餐廳、夜市、商圈以及藝文活動抵用，每張券200元，但須到國旅住宿才能獲得，目的是刺激異地消費。

蘇貞昌表示，很感謝立法院快速通過特別條例、今天他就要報告特別預算，對於相關子法一定在2週內提出，對於特別預算如何執行才能讓各行各業雨露均霑、立竿見影，會從各方面考量，會以最有效運作方式，各部會都會依這原則運作。

至於是否要清查非法移工，蘇貞昌說感謝很多外籍漁工、移工、看護為台灣經濟、家庭照顧做出貢獻，有極少部分因為過去作業上變成非法，但總是不容許非法，「萬事莫如防疫急」，現在沒有說要針對非法勞工、移工、看護進行怎麼樣的動作，

蘇貞昌說，對於相關外籍人士的健康，政府都會一體公平、周到照顧，盼雇主、勞工也要注意防疫，現在以防疫為優先，對於「非法」不會讓它存在，但不是目前馬上要做。

媒體詢問，地方首長若感冒不適，是否就該請假？蘇貞昌表示，地方首長就是地方防疫第一線，指揮工作負擔很重，若身體有狀況一定要以身體健康為重，也希望各首長能注意身體健康，如果真的有狀況，要好好休息保重。（編輯：張均懋）1090303