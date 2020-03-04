疫情對經濟成長影響 主計長：目前保2沒問題

（中央社記者范正祥台北4日電）國民黨立委曾銘宗今天質詢武漢肺炎疫情對經濟成長影響。對此，主計長朱澤民答覆，如果新台幣600億元特別預算能夠通過並予以執行，今年台灣經濟成長率「保2」，目前沒有問題。

立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會聯席會議審查「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案（109年1月15日至110年6月30日）」。

朱澤民表示，主計總處2月12日預測今年全年經濟成長率2.37%，目前為止，他認為主計總處的估計是適當的，加上600億元特別預算通過後，公共支出成長，對經濟成長率下跌是有延緩的。

朱澤民指出，內需固然會受到疫情影響，但會集中於實體店面，目前電子商務和外送平台發達，再加上不少台商持續留在國內，也會增加國內消費動能，因此消費影響沒有如想像中嚴重。

此外，民進黨立委吳秉叡指出，中國的各項統計數據經常失真，他質詢金管會主委顧立雄，如果中國的相關數據都不準確，會不會擔心中國會發生金融風暴。

顧立雄表示，中國相關數據不準確，大家都有相關的疑慮，這是確實。不過，大家現在比較在看中國的中小企業、地方政府債及相關企業發行的公司債有沒有違約情況發生，金管會對國銀在中國都有相關的控管。

談及金管會控管的機制，顧立雄說，包括在中國曝險金額不可超過淨值的100%，現在看起來授信也在逐步下降，最近都維持在差不多46%左右。另外，國銀在中國的分行，逾期放款要求即時打銷，目前逾期放款很低，接近零。

顧立雄表示，主要是在架構防火牆，因為在中國數據沒有辦法完全被信賴的情況下，「我們只能夠積極建構防火牆，讓萬一、萬一有發生金融市場的危機時，我們有一套防火牆的機制因應。」

吳秉叡進一步質詢，有沒有必要對銀行的部分做壓力測試。顧立雄說，國銀每年都有做相關的壓力測試，包括海外和國內都一樣。

吳秉叡表示，中國武漢疫情爆發是全面性，跟個別公司發生違約情況不同，也不是只有銀行，還有租賃公司、保險公司在中國都有據點，金管會要注意。

顧立雄表示，金管會基於職責，對金融業海外狀況都要求立即通報，隨時都有掌握狀況。（編輯：張均懋）1090304