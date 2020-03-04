任內最後一場中常會 林榮德未提傅崐萁黨籍案

（中央社記者余祥台北4日電）國民黨7日將選出新任黨主席及中常委，代理主席林榮德今天下午主持任內最後一次中常會，並與現任常委合拍「畢業照」，他表示，雖改革不盡如人意，但基本上穩住陣腳，盼7日辦一場公正公平的選舉。

國民黨下午舉行中常會，原本預計爭議多時的無黨籍立委傅崐萁恢復黨籍案將再成焦點，不過，與會人士轉述說，今天常會主要是代理主席、常委發表感言，場面溫馨，連傅崐萁妻子、同時是中常委的花蓮縣長徐榛蔚也沒有提及此案，另常會也沒有臨時提案和重大議案。

與會人士轉述說，林榮德主要是感謝常委不離不棄，目前也啟動黨的改革，包括組織改造、兩岸論述、青年參與、財務穩健等4大面向，雖然進度不盡如人意，但基本上是穩住了陣腳，也回應了社會期待，期盼國民黨能繼續爭取民意支持。

林榮德也表示，希望黨務人員確保7日新任黨主席和中常會能被公平公正的選出，完成階段性任務。

此外，考紀會將在6日召開，將討論黨主席補選與中常委改選重大違紀事件，雖開會通知並未註明要討論傅崐萁案，仍引發外界聯想。徐榛蔚在常會前受訪時表示，她沒聽說，一切順其自然，隨緣。

中常委田方倫則表示，對國民黨而言，現在最重要的就是要公開透明和制度化，如果討論事項都不公開，就會造成人民的不信任，考紀會代理主委周守訓應該把議程寫清楚，若要討論傅崐萁案，就大方討論，不用東躲西藏。（編輯：紀淑芳）1090304