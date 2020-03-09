陪病者勿趴趴走 陳時中：醫院盡量提供輔導

（中央社記者溫貴香、王揚宇、范正祥台北9日電）衛生福利部長陳時中今天表示，陪病有其需要，怎樣給陪病者一個正確的認知，醫院盡量提供一些輔導；至於原料藥短缺問題，他表示，已請藥廠到國外掌握原料藥，政府會給予適當補助。

立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會上午聯席會議繼續處理「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」，陳時中會前受訪做了以上表示。

針對陪病者是否會造成防疫漏洞，陳時中說，醫院人多就會增加感染的機會，但有時候陪病對於病人有其需要，怎麼樣讓陪病者有一個正確的認知，不要在醫院趴趴走，注意個人衛生，醫院盡量提供一些輔導，將（感染風險）減到最低。

記者提及菲律賓衛生部8日宣布，菲國新增4例武漢肺炎確診病例，其中一例是台籍病患，且這名病患曾與回台後確診的台籍男子接觸，指揮中心是否有掌握。

「我知道這個事情」陳時中說，案例來源是長期住在菲律賓的人或是台灣過去的，目前還沒掌握到。

被問到口罩與醫護若感染武漢肺炎所衍生賠償問題的最新進度，陳時中表示，沒有進度，要等這兩天把相關的補償獎助辦法訂好；至於醫護人員補償的部分，本來在傳染病防治法就有。

針對藥品原料藥很多來自中國可能面臨缺藥與價格調整問題，陳時中說，原料藥當然也是未來的一個問題，若疫情延長的話，當然會形成問題；不過，已經跟藥廠開過會，請藥廠到國外掌握原料藥，也會給予適當的補助。（編輯：張良知）1090309