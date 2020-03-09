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紓困特別預算600億元 立院初審一毛未刪

最新更新：2020/03/09 14:44

（中央社記者王揚宇、范正祥台北9日電）立法院財政等6個委員會聯席會議今天審查因應武漢肺炎的紓困特別預算案；經朝野立委4個多小時的討論後，並未刪減或凍結金額，初審通過。立法院會13日進行處理、完成三讀程序。

行政院會2月27日通過「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」新台幣600億元，包括防疫補償金共18.2億元；餐飲、零售、商圈、市場的消費優惠措施（抵用券）匡列20億元；補助民眾於藝文場所消費等3億元等，全案送立院三讀通過後實施。

立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會聯席會議今天繼續審查「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案（109年1月15日至110年6月30日）」。

全案經朝野立委4個多小時的討論後，並未刪減或凍結金額，初審通過，但提報院會討論前，須經朝野協商。

此外，立法院長游錫堃2日召集朝野黨團協商並達成共識，協商結論包括，特別預算案於委員會審查完竣後，各黨團同意於13日院會進行處理、完成三讀程序，各黨團同意不提出復議，當日不進行施政質詢。（編輯：蘇龍麒）1090309

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