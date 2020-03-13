更多編輯台推薦新聞：
武漢肺炎肆虐 MLB新球季開打至少延後兩週
運動

武漢肺炎肆虐 MLB新球季開打至少延後兩週

武漢肺炎疫情記者會外媒英文提問 手譯員即時翻譯被狂讚
生活

武漢肺炎疫情記者會外媒英文提問 手譯員即時翻譯被狂讚

搭飛機染疫風險高 陳時中：這2處最危險
生活

搭飛機染疫風險高 陳時中：這2處最危險

影片／嫌防疫小題大作 Rudy Gobert確診前曾故意摸遍麥克風
運動

影片／嫌防疫小題大作 Rudy Gobert確診前曾故意摸遍麥克風

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
武漢肺炎在美蔓延 恐高達1.5億人染病
首頁 / 政治

大考未依身障考生需求調整 監察院促教育部檢討

最新更新：2020/03/13 12:36

（中央社記者王承中台北13日電）監察委員王幼玲今天表示，經調查發現，大學入學考試未依身心障礙學生個別需求進行考試時間合理調整，一律以延長20分鐘為限，影響考生公平應考權利，請教育部應儘速檢討改進。

監察院今天發布新聞稿表示，王幼玲調查發現，每年全國性大學入學考試，雖提供考生依其生理障礙需求申請延長考試時間，但學科能力測驗等考試一律以延長20分鐘為限，指定科目考試則以延長50分鐘為限，未依學生身心障礙程度及個別需求差異進行合理調整。

她指出，有肌肉萎縮症、視覺障礙，特殊人際需求等身心障礙的學生陳情，由於身體功能受限制，無法長久書寫，長時間運用視力或無法在一般考場應試，目前考試一律延長20分鐘或減題，刪除圖題的作法，讓這些考生無法獲得公平的應試機會。

王幼玲表示，教育部應該依照身心障礙者權利公約、身心障礙者權益保障法及特殊教育法規定，在考試公平原則下，提供多元化適性協助，以確保身心障礙者能夠於不受歧視及與其他人平等基礎上，獲得公平應考及一般高等教育機會。

她指出，監察院教育及文化委員會通過她所提出的調查報告，請教育部確實檢討改進，敦促試務單位身心障礙者的特殊需求，給予合理調整，以免影響身心障礙學生公平合理應考及接受高等教育機會。

王幼玲表示，現行各類全國性入學考試雖已設置單人考場或少人考場，但身心障礙考生如申請特殊應考服務，將被集中到部分考場，比起一般學生就近考試，反須克服距離及環境問題，甚至須提前一天住宿。教育部應積極協助相關試務單位，研議在原校考場或替代性地點就近考試，減輕身心障礙學生及家長交通跋涉負擔。（編輯：郭萍英）1090313

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報