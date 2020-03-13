大考未依身障考生需求調整 監察院促教育部檢討

（中央社記者王承中台北13日電）監察委員王幼玲今天表示，經調查發現，大學入學考試未依身心障礙學生個別需求進行考試時間合理調整，一律以延長20分鐘為限，影響考生公平應考權利，請教育部應儘速檢討改進。

監察院今天發布新聞稿表示，王幼玲調查發現，每年全國性大學入學考試，雖提供考生依其生理障礙需求申請延長考試時間，但學科能力測驗等考試一律以延長20分鐘為限，指定科目考試則以延長50分鐘為限，未依學生身心障礙程度及個別需求差異進行合理調整。

她指出，有肌肉萎縮症、視覺障礙，特殊人際需求等身心障礙的學生陳情，由於身體功能受限制，無法長久書寫，長時間運用視力或無法在一般考場應試，目前考試一律延長20分鐘或減題，刪除圖題的作法，讓這些考生無法獲得公平的應試機會。

王幼玲表示，教育部應該依照身心障礙者權利公約、身心障礙者權益保障法及特殊教育法規定，在考試公平原則下，提供多元化適性協助，以確保身心障礙者能夠於不受歧視及與其他人平等基礎上，獲得公平應考及一般高等教育機會。

她指出，監察院教育及文化委員會通過她所提出的調查報告，請教育部確實檢討改進，敦促試務單位身心障礙者的特殊需求，給予合理調整，以免影響身心障礙學生公平合理應考及接受高等教育機會。

王幼玲表示，現行各類全國性入學考試雖已設置單人考場或少人考場，但身心障礙考生如申請特殊應考服務，將被集中到部分考場，比起一般學生就近考試，反須克服距離及環境問題，甚至須提前一天住宿。教育部應積極協助相關試務單位，研議在原校考場或替代性地點就近考試，減輕身心障礙學生及家長交通跋涉負擔。（編輯：郭萍英）1090313