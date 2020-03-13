紓困特別預算三讀 在野黨籲錢花在刀口上

（中央社記者郭建伸、余祥、陳俊華、王揚宇台北13日電）立法院會今天三讀通過中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算新台幣600億元。民進黨團感謝朝野順利通過預算；在野黨則呼籲錢要花在刀口上，並劍及履及紓困。

民進黨立法院黨團書記長鍾佳濱向中央社記者表示，特別預算在這麼短時間內順利通過，表示台灣社會不分朝野、不分民間、政府，大家有高度共識，相較於國際間各國的應對情況，慶幸國人有這麼強的共識，支持政府的防疫作為、決策。

鍾佳濱說，特別條例及特別預算通過，是朝野捐棄成見，感謝在野黨對於防疫這件事「只有給更好意見、沒有反對聲音」，這是很好的良性互動，讓特別預算沒有凍結、刪減就通過，而在野黨提出的主決議、臨時提案都足以做為行政機關執行預算的參考，呼籲行政院要善用這次立法院朝野齊心，「請政府、要做事」。

國民黨立法院黨團首席副書記長林奕華表示，在國家產業前景未明、國人健康遭受威脅下，在野黨願意放下強力監督，給予行政機關最大的授權，行政院不能辜負國人期待。她也期待，行政院要謙卑傾聽民意，不要把在野黨的建議都當成對抗，畢竟防疫不分藍綠。

林奕華說，行政院不要重蹈SARS的覆轍，特別預算執行率只有46%，這次疫情估計影響台灣的時間很長，在600億元紓困預算外，也應檢討各部會可用經費，協助各種受衝擊的產業和勞工度過難關。

兼任國民黨主席的立委江啟臣在三讀後發言表示，立法院用最短的時間通過特別條例，雖然行政院沒有提出評估衝擊的報告，但立法院還是給了這個預算。他提醒，疫情仍在擴散，國際經濟情勢也在變動，政府必須了解我們所面臨的狀況，做最好的評估，讓預算對症下藥，同時也做到超前部署。

時代力量立法院黨團總召邱顯智說，時力不希望企業一方面領取政府紓困補助，一方面卻資遣員工，提出決議案後獲得朝野肯定，強調特別預算一定要用於照顧勞工、企業，讓兩方一起度過難關，也希望政府要把錢花在刀口上，未來會強力監督特別預算的執行。

邱顯智也提到，除了製造業、服務業外，還有「其他產業」的類別，經濟部應主動會同其他部會，盡速認定可獲補助的產業類別。

台灣民眾黨立法院黨團總召賴香伶表示，特別預算一毛未刪，代表朝野授權政府，盼紓困能劍及履及，讓民眾有感；黨團也希望特別預算堅守財政紀律，並將各種補助辦法公開揭示在網路，讓有需要的產業盡快獲得補助。（編輯：蘇龍麒）1090313