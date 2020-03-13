總統：推動振興經濟措施 台股基本面良好不需恐慌

（中央社記者溫貴香台北13日電）總統蔡英文今天表示，600億防疫特別預算正式通過，台灣政府積極應變 全力支持產業防疫。總統說，台灣股市基本面良好，本益比及殖利率也受到外資肯定，希望投資大眾要保持信心，不需要過度恐慌。

總統下午在臉書發文表示，600億防疫特別預算正式通過，台灣政府積極應變 全力支持產業防疫。面對疫情對經濟帶來的衝擊，昨天召開國安高層會議，也在會後做出五項重要裁示。

總統表示，感謝朝野立委合作，今天600億防疫特別預算也在立法院正式通過。這些預算將會投入短期紓困和振興，刺激經濟動能，同時全力協助防疫工作的落實。面對挑戰，政府就是人民和產業最有力的後盾。

總統說，這波新冠病毒疫情造成全球股市下跌，雖然台灣股市也受到影響，但台灣整體經濟體質良好，且出口持續成長，對疫情的控制也較其他國家穩定。

「目前不僅已經通過600億紓困預算，政府也全力推動各項防疫及振興經濟措施，對股市有實質支撐」總統說，台灣股市基本面良好，本益比及殖利率也受到外資肯定，希望投資大眾要保持信心，不需要過度恐慌。

她進一步表示，目前財政部、金管會、中央銀行等各部會也密切觀察國際金融市場動態，也會在必要的時候即時因應，全力維持匯市穩定以及股市動能。（編輯：蘇志宗）1090313