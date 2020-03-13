民眾黨推居住正義 擬累進稅率課囤房者

（中央社記者郭建伸台北13日電）民眾黨團今天公布居住正義法案，擬提高多戶不動產持有者成本，採累進稅率課稅，避免民眾囤房；現行實價登錄仍是去識別化、區段化公告，民眾黨團主張揭露到每戶，落實實價登錄2.0。

台灣民眾黨立法院黨團今天舉行「居住正義三支箭，藍綠跟上別裝睡」記者會，黨團總召賴香伶與副總召張其祿、幹事長高虹安、立委蔡壁如及邱臣遠舉行記者會，提出居住正義的相關法案，分別是房屋稅條例、平均地權條例、不動產經紀業管理條例部分條文修正草案。

現行的房屋稅條例明定，供自住或公益出租人使用的住家房屋，房屋稅為房屋現值的1.2%，其他供住家使用的房屋，房屋稅則落在1.5%到3.6%之間，由地方政府訂定差別稅。

民眾黨版的房屋稅條例草案則採區間稅率，明定若房屋所有權人、配偶、未成年子女在全國僅持有1戶自住房屋，房屋稅率落在0.6%到1.2%，公益出租人房屋稅率亦同；如果房屋持有人有其他非自住的住家房屋，持有一戶為1.2%，第二戶至三戶為1.5到2.4%，第四戶至五戶為2.4到3.6%，第六戶以上為3.6到4.8%。

現行房屋標準價格評定每3年重行評定一次，民眾黨版的房屋稅條例則改成每2年重行評定一次。

現行實價登錄是以區段化、去識別化方式公告，民眾黨版的平均地權條例則將部分條文修改，改成不涉及個人資料的申報登錄資訊，得提供查詢，明定預售屋於簽訂買賣契約書30天內申報資訊。

此外，由於民眾黨版的平均地權條例增訂預售屋定型化契約備查規定，黨團也提出不動產經紀業管理條例，增訂違反預售屋定型化契約備查相關規定的罰則。

由於時代力量黨團曾表態居住正義將列為新會期優先法案，蔡壁如表示，去年適逢無殼蝸牛運動30週年，當時台北市府曾呼應時代力量訴求，今年民眾黨團提出法案，盼在議題上能夠兩黨合作。（編輯：紀淑芳）1090313