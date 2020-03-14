國民黨改革工程 18日後正式啟動

（中央社記者余祥台北14日電）國民黨2020年總統立委選戰大敗，檢討聲浪四起，國家政策研究基金會日前針對組織改革、兩岸論述、青年參與、財務穩健等4大議題召開諮詢會議，將在18日中常會提出初步建議，預告改革委員會正式啟動。

國民黨中常會日前通過設立改革委員會，分為組織改革、兩岸論述、青年參與、財務穩健等4組；在黨主席補選之前，4組已分別召開2場諮詢會議，類似改革委員會「會前會」概念，並預定在3月底前提出書面改革建議。

現在國民黨主席補選落幕，國家政策研究基金會已彙整好書面報告，將在18日中常會上提出，也預告改革委員會將正式啟動。

在組織改革方面，諮詢會議建議，黨職應朝向內造化方向發展，將公職人員，包含地方首長、立委，甚至議員明訂為當然黨職人員。

在兩岸論述方面，諮詢會議認為，九二共識的論述應該與時俱進，應以中華民國主權為核心價值，站穩「台灣優先、人民第一」建設性本土化路線；在推動兩岸交流的同時，應不避諱地主張大陸民主化是兩岸進入深水區的前提。

在青年參與方面，諮詢會議表示，2020大選國民黨失去青年的支持，不只是表面上看到的缺乏青年戰將，還包括選戰議題的設定，沒有和年輕人關心的主流議題進行對話，像是表達對同志婚姻的包容與尊重。

諮詢會建議，要落實「新陳代謝」，應運用黨公職人員繳交的分攤金成立「青年發展基金」，並且對基金的使用訂定績效衡量指標；同時國民黨要到各地與年輕人互動，千萬不要侷限在某個區域或黨中央。

在財務穩健方面，諮詢會議則建議，扣除清償債務、黨工結算、優存及月退等必要費用後，可以考慮採取婦聯會模式，將黨產全數捐給公益團體，黨產歸零，徹底解決黨產問題。

未來改革委員會成員將由中常委代表、執政縣市首長代表、地方民代、立委代表、青年代表、及合格的黨主席補選候選人、專家學者或社會賢達組成。（編輯：郭無患）1090314