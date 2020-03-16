退役上校子女教育補助 馮世寬擬面報總統拚恢復

（中央社記者游凱翔台北16日電）退輔會主委馮世寬今天表示，退役上校子女教育補助費遭刪極不公平，他報出多次但被行政院打回票，「我想，如果有機會我要跟總統蔡英文面報這件事」，對於恢復補助是有信心但沒把握。

行政院人事行政總處在民國106年7月表示，退休軍公教子女的教育補助，從民國106年8月1日起，公教修正為月退金在新台幣2萬5000元以下、軍人為中校以下退伍者才可請領，估計可節省近11億元，但外界對於恢復此補助的聲浪迄今仍未減。

國軍退除役官兵輔導委員會上午至立法院外交及國防委員會業務報告，並備質詢，國民黨籍立委洪孟楷也質詢恢復退役上校子女教育補助費等議題，並表示，爭取在蔡總統5月20日就職前恢復發放補助，是否為退輔會上下一心的意思。

前國防部長、退輔會主委馮世寬表示，退役上校子女教育補助費遭刪「極不公平」，對於在蔡總統就職前恢復補助，他是有信心、但沒把握，「我想，如果有機會我要跟總統蔡英文面報這件事」。

洪孟楷詢問，若沒有達成恢復是否會有相關人員負責任。馮世寬回應，他會繼續努力，也並非敷衍，因為他當國防部長後才知道，掌管這些業務的文官對軍人都有偏見，對於為何補助遭刪，他聽到消息指出，是立法院的一封信函給行政院，而政院依照立院的來函取消，因此現在是否再由立法院去函行政院。

馮世寬最後表示，目前退役上校仍在學的子女共約2700人，總經費約1.6億元不到，會全力爭取，因為這些子女長大後，仍然是為中華民國所用。（編輯：林興盟）1090316