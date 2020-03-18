蘇貞昌：最困難的時刻 開糧倉傾一切救人民

（中央社記者顧荃台北18日電）因應武漢肺炎衝擊產業，行政院長蘇貞昌今天下午主持紓困振興會議，強調要讓民眾感受到，在這最困難的時刻，「開糧倉、傾一切、救人民」，各部會要從民眾角度看事情，方案務必簡政便民，要15秒內讓民眾看懂。

立法院2月25日三讀通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，各部會並相繼完成11項子法，包括防疫補償1000元、雇主給予隔離防疫者薪資可加倍抵稅、中小企業紓困貸款等。

蘇貞昌下午主持跨部會會議，聽取各部會報告紓困振興措施辦理情形，與會單位包括財政部、經濟部、交通部、衛福部等12個部會，會議時間將近3小時。

與會官員表示，蘇貞昌在會中聽取報告後指示，振興經濟的執行，務必簡政便民，讓10億發揮100億效益。

蘇貞昌也要求，各部會的紓困振興措施說明要淺顯易懂，了解受眾是什麼年齡、教育程度，要在關鍵15秒內，就讓民眾知道怎麼得到幫助，也許就是活下去的力量。

蘇貞昌說，要讓民眾感受到，在這最困難的時刻，「開糧倉、傾一切、救人民」。

與會官員說，蘇貞昌在會中也特別稱讚客委會的簡報跟需求觸及端做得很好，圖形簡單、目的明確，店家或公司行號很容易就理解是不是適用對象，以及如何申請。（編輯：楊玫寧）1090318