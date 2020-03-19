防疫禁高中以下師生出國 政院：合法合憲

（中央社記者顧荃台北19日電）因武漢肺炎防疫禁止高中以下師生出國引發適法性爭議。政務委員羅秉成今天表示，疫情瞬息萬變，法律不可能完整列舉所有的應變措施，引用特別條例第7條採取必要措施，合法也合憲。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前宣布，因應防範武漢肺炎疫情，引用特別條例第7條，禁止高中以下師生本學期出國。外界質疑欠缺法源、有違憲爭議。

羅秉成上午出席行政院院會後記者會表示，除了憲法層級的緊急命令之外，政府面對緊急狀況也有法律層次的授權，讓應變可彈性處理，這並非特別條例第7條所獨創，災害防救法第31條和傳染病防治法第7條也都有類似的規定；防疫措施的法律適用，必須從特別條例、災防法和傳染病防治法三部法律，結構性的來看。

羅秉成表示，疫情瞬息萬變，法律不可能完整列舉所有的應變措施，所以立法上會給予必要措施跟應變需求的彈性。特別條例第7條的立法理由寫得很清楚，因為這次疫情特別重大，因此給予指揮官彈性，指揮官應用時則要遵守比例原則跟合宜目的原則

羅秉成指出，第7條具有最後手段性，如果有其他具體條文可以處理、能夠防疫的話，不需要引到這一條；但在有防疫需求、現有法律條文不足的情況下，這本來就在立法授權的範圍內。緊急命令是立法者後控、特別條例是立法者前控，現在用特別條例快速地因應疫情變化，在立法院授權底下，它就是法律；符合憲法23條，必要時可以用法律限制的規定。

羅秉成舉例，過去SARS期間，並沒有強制隔離的法源，防疫單位引用傳染病防治法第37條實施強制隔離，事後有人申請釋憲，大法官第690號解釋認為合憲，符合正當法律程序與法律保留原則。

他表示，疫情變化快速，特別條例第7條的彈性空間有其必要，但確實使用第7條必須非常謹慎。在疫情急遽升高的情況下，許多人也會避免出國保護自己，相信禁止出國對民眾的影響也有限。（編輯：黃國倫）1090319