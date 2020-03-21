江啟臣等提出18歲選舉20歲被選舉權憲法修正案

（中央社記者范正祥台北21日電）立法院朝野各黨團都在思考將投票權從20歲下修到18歲的可能性，擔任國民黨主席的立委江啟臣已完成「18歲選舉，20歲被選舉權」憲法修正案連署，並送至立法院議事處，可望儘快列入院會議程。

為擴大公民權參與基礎，促進青年參政，落實世代正義，江啟臣擔任黨主席後持續推動下修公民權年齡，已於19日完成「中華民國憲法增修條文增訂第1條之1條文修正草案」連署，國民黨立法院黨團總召林為洲在內30餘位黨籍立委連署。

江啟臣等人在所提憲法修正案指出，憲法第130條明定，「中華民國國民年滿20歲者，有依法選舉之權，除本憲法及法律別有規定者外，年滿23歲者，有依法被選舉之權。」，現行規定是民國36年公布施行，迄今超過70年從未修正，顯未與世界接軌、與時俱進，與現今多數民主國家年滿18歲即可行使投票權的趨勢不符。

江啟臣領銜所提憲法修正案中說明，中華民國已多次透過選舉選任總統、立委與民選首長，已屬具備成熟民主制度的民主國家，且教育普級人民具備一定的知識水準，又科技發達促使資訊快速流通，社會型態已有別過往，人民民主素養不可同日而語，因此對於公民選舉與被選舉權的年齡限制，實應下修以符社會狀況。

江啟臣主張，將選舉權行使年齡由現行20歲降為18歲，被選舉權參考民法規定20歲為完全行為能力人，由23歲降為20歲，達到青年參與公共事務，深化民主程度。

為繼續推動下修公民權年齡，江啟臣也領銜提案「總統副總統選舉罷免法」、「公職人員選舉罷免法」部分條文修正草案，立法院會20日已交內政委員會審查。

此外，江啟臣等20餘位國民黨立委近日也共同提案，立法院組織法第9條規定立法院得設修憲委員會，要求立法院應立即組成修憲委員會，不僅審查修憲案，同時接受人民請願、召開公聽會等，凝聚社會各界意見，回應民意要求。（編輯：郭無患）1090321