李來希稱民眾排口罩被車撞 綠委指造謠籲法辦

（中央社記者劉冠廷、黃麗芸台北22日電）民進黨立委王定宇今天說，全國公務人員協會榮譽理事長李來希為了扯政府後腿，居然造謠有人「排隊領口罩被車撞死」，希望檢警能夠從嚴法辦。刑事局表示，已通知李來希到案說明。

李來希在臉書張貼一起死亡車禍照片，並留言「為了排隊買口罩，被車碾斃！唉！」。對此，刑事局今晚表示，獲報後經初步調查，發文圖中車禍案件是為閃避違停車輛才導致車禍死亡，李來希發文內容顯有故意混淆視聽之嫌。

為避免上述訊息內容影響政府所推動各項防疫工作，刑事局說，除已先行聯繫李來希以釐清所張貼訊息內容的原因與動機外，也立即依規定製作通知書通知他到案說明；若經兩次通知到案說明仍不到，將依法函送法辦。

武漢肺炎疫情嚴峻，李來希今天在臉書指出有婦人為了買口罩騎車出門被車碾斃，王定宇則在臉書直指，雖然台灣的口罩已經是全球稱讚、價格最低、民眾取得時間最短，李來希為了扯政府後腿，不斷地用謬論攻擊台灣的「口罩」政策。

王定宇說，李來希這次已經踩到法律的紅線，竟然造謠說「排隊領口罩被車撞死」，事實上那個相片是新竹並排停車導致的車禍，相關言論已經違犯傳染病防治法、特別條例、刑法，檢警調應該立即從嚴法辦。

對於王定宇的說法，李來希也再度透過臉書說，67歲婦人為了買口罩騎車出門被車碾斃，不管車禍原因如何，假如沒有要出門買口罩的需要，車禍如何會發生，這是事件發生的因果關係，出門買口罩慘死，不是他說的，是引述自各大報系報導。

面對李來希的說法，王定宇晚間再透過臉書表示，新竹的死亡車禍是因為「違規併排停車」，不管不幸罹難者出門的理由是什麼，死因不應該被消費。（編輯：林孟汝）1090322