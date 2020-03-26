完善犯罪被害人保護 法務部：專案小組研擬修法

（中央社記者王揚宇台北26日電）完善與強化犯罪被害人保護機制，法務部今天說，除採補償與保護雙軌並行機制，也與警政單位合作，將保護程序延伸至刑事案件處理前端；法制面上，已成立犯罪被害人保護法研修專案小組，進行修法研議。

立法院司法及法制委員會今天舉行「暗夜哭泣聲-被害人血淚誰來顧？強化犯罪被害人保護機制」公聽會，邀請專家學者、政府官員與會討論。

立法院司法及法制委員會召委、國民黨立委李貴敏表示，過去強調被告的權利，因此把國家資源放在被告身上，卻輕忽被害人，雖然這實現程序正義，但無法落實真正的正義，大家也要注意，在談人權時，不是只有被告的人權，被害人也有人權。

法務部提供的書面資料提到，依據犯罪被害人保護法規定，法務部推動犯罪被害人補償及保護業務，而在民國108年支出的補償金約新台幣3億多元。

法務部指出，為即時提供殺人案件被害人保護服務，法務部訂有相關作業程序計畫，當案件發生後，由警察局犯罪被害保護官即時通報犯保協會，並由犯保協會與家屬聯絡，啟動保護機制。

對於該如何完善犯罪被害人保護機制，法務部指出，已完成犯罪被害人保護服務白皮書委託研究案，並已成立犯罪被害人保護法研修專案小組，進行修法研議，法務部也健全補償審議程序，申請程序朝便民及簡化的方向努力。

法務部表示，為使被害人及其家屬能瞭解偵查審判進度，法務部被害人刑事訴訟資訊獲知平台系統建置委外服務採購案已完成發包，預計今年10月完成建置。

受法務部指揮監督的財團法人犯罪被害人保護協會表示，考量犯罪被害人的需求，規劃法律訴訟補償、急難救助保護、家庭關懷重建、身心照護輔導等4大保護服務基礎面向，近3年服務人次，108年有7萬3394人次、107年為6萬5663人次、106年有6萬3623人次。

對於未來展望，犯保協會指出，各分會會落實與檢察署、警察機關的聯繫通報機制，並增進與醫療、社政單位的網絡互動，建立轉介機制；此外，也要強化一路相伴法律協助計畫，使有法律協助需求的個案，均能獲得妥適的法律服務，以及法律訴訟程序的全程陪伴。（編輯：黃國倫）1090326