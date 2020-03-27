逾10小時不吃不喝 護理師：國家需要即義無反顧

總統蔡英文（後左）27日在總統府接見中央流行疫情中心指揮官陳時中（坐者右2）等防疫醫護人員，並代表國家感謝醫護人員在防疫期間的辛勤付出。中央社記者王騰毅攝 109年3月27日

（中央社記者溫貴香台北27日電）總統蔡英文今天接見參與寶瓶星號、鑽石公主號、武漢包機返台等任務的醫護人員，剛結束隔離即再次投入防疫最前線。總統說，單槍匹馬前往成都、順利接回血友病童母子的護理師張莞爾表示，如果國家需要，還是會義無反顧。

總統下午在臉書發文表示，為了防疫，你可以忍受不吃不喝也不上洗手間多久，我們醫護人員的答案是：十幾個小時。

「今天，我接見了參與寶瓶星號、鑽石公主號、武漢包機返台等任務的醫護人員，他們剛剛結束隔離，立刻要再次投入防疫的最前線」總統說，單槍匹馬前往成都、順利接回血友病童母子的護理師張莞爾告訴她：「如果國家需要我們，還是會義無反顧。」

總統謝謝這群台灣英雄，犧牲休假、犧牲和家人相處的時光，忍耐著在防護裝備下，超過10小時不吃不喝的辛苦，只為了完成任務，守護台灣人民的健康。

她進一步表示，不只是現場的醫護人員，到現在，還有成千上萬的醫療及檢疫人員，冒著風險，在抗疫的最前線，確保了病患收治和疫調工作，都能做到滴水不漏。總統請大家一起，向這些辛苦的台灣隊友們說「謝謝，有你們真好」。（編輯：林興盟）1090327