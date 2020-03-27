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台美防疫合作打擊假訊息 AIT推終結肺炎廢言

最新更新：2020/03/27 18:39

（中央社記者陳韻聿台北27日電）美國在台協會（AIT）今天在臉書推出「終結廢言終結肺炎」系列貼文，分享台灣事實查核中心認定最頻繁出現的不實資訊，並提供「正確訊息」；首篇貼文為武漢肺炎病毒源自中國武漢。

武漢肺炎蔓延全球，台美日前簽署防疫合作聯合聲明，中美則就病毒源頭、中國隱瞞疫情等爭議大打口水戰。

AIT下午在臉書專頁指出，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情期間不實資訊滿天飛，有心人士希望利用當前危機引起焦慮、分化社會，將過錯推到別人身上，並侵蝕大眾對民主機制的信心。

AIT表示，非營利組織「台灣事實查核中心」正與臉書合作打擊不實資訊、關閉專門散播不實言論的帳號。AIT持續支持美台合作對抗武漢肺炎，很高興推出「終結廢言終結肺炎」系列貼文，將分享「台灣事實查核中心」所認定最頻繁出現的不實資訊主題，並提供正確務實資訊。

AIT隨後發布「終結廢言終結肺炎」系列第一篇貼文，主題為武漢肺炎病毒來源。

貼文指出，武漢肺炎病毒源自中國武漢，且至26日止已傳播至超過197個國家。根據中國政府的說法，病毒自去年12月或更早即已在武漢傳播。儘管第一線醫師緊急治療病患，並勇敢警告大家此新型病毒與嚴重急性呼吸道症候群（SARS）病毒很類似，卻遭當局下令審查，記者及李文亮醫師等吹哨人遭懲罰。

AIT表示，同一時間，台灣採取公開透明、果斷有力的防疫措施，成為防範武漢肺炎病毒的國際典範。AIT也分享相關新聞連結，呈現武漢肺炎事件時間軸。（編輯：謝佳珍）1090327

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