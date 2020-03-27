總統：台北法案生效 台美關係再進階

（中央社記者溫貴香台北27日電）總統蔡英文今天表示，2019台灣友邦國際保護暨強化倡議法案，美國總統川普正式簽署生效，台美關係再進階；這個法案的通過，不僅代表美國對台灣國際參與的具體支持；讓台灣能夠繼續貢獻更多良善的力量給全世界。

總統蔡英文晚間在臉書發文表示，美國是台灣最重要的國際合作夥伴之一。美國川普總統已經正式簽署生效「2019年台灣友邦國際保護暨強化倡議法案」（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act）（簡稱「台北法案」，TAIPEIAct），具體表達對台灣參與國際社會，拓展外交的支持。總統代表全體國民表達歡迎與感謝。

總統特別對兩位台灣的朋友致上謝意，分別是在參、眾兩院領銜提出這項法案的美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Senator Cory Gardner），及聯邦眾議員匡希恆（John Curtis）。

總統說，台灣，是世界的台灣，有能力也有意願在國際上有更多的參與與貢獻，這個法案的通過，不僅代表美國對台灣國際參與的具體支持，作為國際社會負責任的一員，未來也會繼續與美國，及其他理念相近的國家，強化合作、共享民主自由與繁榮的價值。讓台灣能夠繼續貢獻更多良善的力量給全世界。（編輯：紀淑芳）1090327