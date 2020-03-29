向青年喊話 江啟臣：與其討厭不如來改變國民黨

（中央社記者劉冠廷台北29日電）今天是青年節，國民黨主席江啟臣表示，「與其討厭國民黨，不如一起改變國民黨，與其回家跟家裡長輩吵架，不如來國民黨找主席尬聊一番」，歡迎大家一起來參與國民黨的改造工程。

江啟臣今天透過臉書表示，適逢329青年節，正好提醒大家，「以前國民黨可是很年輕的」。百年政黨仍要保持年輕的心態，必須了解年輕人想要什麼，希望國民黨做些什麼。

江啟臣指出，他將延續主席選舉時提到的「青年諮詢會議」，成立「社會創新青年委員會」，並親自主持，建立溝通諮詢平台，並定期召開會議，作為國民黨與社會溝通的觸媒，貼近青年世代關心議題，探索過去不曾接觸過的領域，作為國民黨長期創變的新能量, 創造國民黨與社會對話的空間。

江啟臣說明，除了廣邀環境、教育、農業、數位新媒體、創新創業、科技、動保、體育、勞工、醫療、藝文美學等各界代表人物共同參與之外，也保留了5到10個推薦的名額，歡迎大家推薦自己，推薦別人，一起來參與國民黨的改造工程。

江啟臣也向年輕朋友喊話，「想要一起改變國民黨，你現在除了在網路上嘴，更可以來跟我尬聊一波。現約不囉唆」，報名日期從即日起至4月12日止。

此外，前國民黨主席朱立倫今天也透過臉書說，有熱血青年的地方，就能帶著大家往前走。329青年節源於紀念1911年奮力爭取自由民主的黃花崗烈士。這場戰役是武昌起義後來成功的重要環節之一；烈士精神，最終讓中華民國成為東亞第一個民主共和國。

朱立倫說，自由民主之風，起至青年對世界、對社會的夢想與熱情。有熱血青年的地方，把理想化成行動，就能帶著大家往前走。（編輯：黃國倫）1090329