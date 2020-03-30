國防部：採購戰鬥平板供基層使用 未放寬規格

（中央社記者游凱翔台北30日電）媒體報導，國防部為讓基層部隊管理工作E化採購戰鬥平板，規格卻放寬「軍用變民用」；國防部發言人史順文少將今天表示，並沒有放寬問題，目的是解決基層繁忙事務，細節仍規劃中。

上報報導，國防部為讓基層部隊內部管理工作行動E化，去年1577台具美軍IP6防水、防塵、防震軍規戰鬥平板電腦，配發到基層戰鬥連隊排級值星幹部使用，國防部今年再續購同款1580台軍規戰鬥平板電腦，但規格卻「軍用變民用」，例如放寬不限重量、電池從台製變非中國製、從原有工業電腦普遍使用的Intel Pentium N4200四核心處理器，加入有風扇輔助降溫的Intel i3處理器。

國防部上午至立法院外交及國防委員會業務報告、備質詢。史順文事前受訪強調，並沒有放寬的問題，電池都是維持去年規格，且以國內廠商為主但排除大陸製。

史順文指出，採購平板並沒有所謂洩密問題，因為所有的平板都是為了解決基層繁忙事務，過去試行後基層都對此很滿意，因此今年持續進行。史順文也提到，輕一點的平板對於部隊的運作更便利，但細節部分還在規劃中。

針對媒體刊載的硬體細節差異，國防部也發布新聞稿指出，處理器部分，基於後續系統功能擴充需要，規劃將運算效能較佳之i3處理器（含以上等級）列入評選，整體平板電腦必須符合IP65（防塵、防水）等級；電池部分，規格與去年相同，且為「非陸製」產品

重量部分，未來所需平板電腦螢幕尺寸由原10吋提升至10至12吋，且必須提升效能，因此未限制平板電腦重量，未來招標評選過程中，將以重量輕者優先納選；安全管控機制部分，現行使用平板電腦存取的各項資料均無涉機密，並由後台管理系統執行安全管控及稽核作業，採專人保管使用，年來經驗證均無肇生資安事件。

另外，由於國防部副部長張冠群日前曾赴友邦、回台後自主隔離14天，媒體也詢問此議題。張冠群表示，他2月24日從友邦回來，當時因為疫情仍在發展中，國防部為求慎重超前部署，因此不分階級必須自主隔離14天。（編輯：林興盟）1090330