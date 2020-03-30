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蘇嘉全弔好友賽沙里尼 讚台法關係捍衛者

最新更新：2020/03/30 11:23

（中央社記者范正祥台北30日電）多年來為台灣堅定發聲的法國國民議會友台小組主席賽沙里尼因罹癌不幸病逝，享年49歲。前立法院長蘇嘉全今天在臉書發文表示，「敬弔我的好朋友、台法關係的捍衛者，一個永不妥協的鬥士」。

賽沙里尼（Jean-Francois Cesarini）與蘇嘉全有深厚友誼。2018年7月蘇嘉全擔任立法院長任內訪法，受賽沙里尼邀請參訪法國國民議會，是首位以立法院長身分進入法國國民議會議場。2019年9月賽沙里尼訪台，蘇嘉全不僅邀請賽沙里尼參訪立法院議場，更親自帶領賽沙里尼到故鄉屏東，體驗南國的熱情及美麗風光。

蘇嘉全今天在臉書發文表示，一早聽聞賽沙里尼病逝的消息，非常震驚與悲痛，賽沙里尼不僅是台灣的親密夥伴，更是他個人的好朋友。

蘇嘉全指出，2018年他受到賽沙里尼的邀請，前往法國國民議會參觀，在賽沙里尼大力協助下，有幸成為台法有史以來第一位進入國民議會訪問的台灣立法院長，也與會場中的國會議員們友好互動，在國民議會公報上留下歷史紀錄。

他表示，2018年的訪問不僅為台法關係寫下新的里程碑，也為兩國的國會外交開啟了先河，如果不是賽沙里尼扛住各種壓力，堅持民主的理念，奮力的為台灣發聲，真誠的與台灣交朋友，這一切都難以達成。

蘇嘉全指出，賽沙里尼為台灣所做的一切，值得全台灣人民的尊敬。賽沙里尼曾說，「台灣是法國在亞洲自豪的民主兄弟」。他也要說，「賽沙里尼主席也是台灣人的兄弟」。

蘇嘉全指出，在他眼裡，賽沙里尼是一個永不妥協的鬥士，不僅是民主的鬥士，同時也是生命的鬥士。如今鬥士安息長眠，期盼精神永留於世，化為台法關係的成長養分，為兩國帶來生生不息的友誼。

在臉書發文的最後，蘇嘉全表示，「再見了，我的朋友」。他會永遠記得賽沙里尼的笑容，以及賽沙里尼演唱的那首動人歌曲—「台灣」。（編輯：林興盟）1090330

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