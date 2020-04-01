蔡總統：郝柏村對國家有貢獻 褒揚令理所當然

前行政院長郝柏村去世，總統蔡英文（圖）1日表示，郝柏村對國家有貢獻，尤其八二三炮戰期間，對國家貢獻很大，「所以褒揚令是理所當然的事情」。中央社記者鄭傑文攝 109年4月1日

（中央社記者余祥、葉素萍台北1日電）前行政院長郝柏村去世，總統蔡英文今天表示，郝柏村對國家有貢獻，尤其八二三炮戰期間，對國家貢獻很大，「所以褒揚令是理所當然的事情」。前國民黨副主席郝龍斌則說，原則上不會主動申請褒揚令，但若總統府主動聯繫，家屬會再討論。

郝柏村3月30日因病去世，享嵩壽101歲。追隨郝柏村27年的考試委員周玉山今天向媒體介紹郝柏村的辦公室和臥房，以及許多珍貴手稿。

媒體詢問，是否會希望得到褒揚令，周玉山表示，郝柏村生前曾告訴他和郝龍斌，不知道還能再活多久，但若走時民進黨執政，就不接受褒揚令；郝柏村一生的理念就是愛中國不愛中共、愛台灣不愛台獨。

不過，郝龍斌事後透過辦公室表示，郝柏村希望不用為他申請任何去世後的哀榮，一切從簡；總統府尚未就褒揚令一事聯繫，家屬也尚未討論，若未來總統府和國防部有主動聯繫，家屬會再討論。

蔡總統上午在總統府發表談話，面對媒體詢問是否會頒褒揚令時表示，郝柏村對國家有貢獻，尤其八二三炮戰期間，對國家貢獻很大，「所以褒揚令是理所當然的事情」。（編輯：謝佳珍）1090401