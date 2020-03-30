郝柏村一生軍人本色 抗戰老兵見證歷史

郝柏村（左2）是國軍史上在位最久的參謀總長，曾是一代軍事強人。圖為郝柏村擔任參謀總長時，曾到苗栗陸軍基地檢閱「同心二號」動員演習部隊。（中央社檔案照片）

（中央社記者游凱翔台北30日電）前行政院長郝柏村打過八年抗戰、八二三砲戰，是在位最久的參謀總長，一手規劃的漢光演習，成為國軍最重要的年度演訓，一生軍人本色，直到晚年仍砲轟中共誇大抗戰貢獻、以及前總統馬英九任內軍審改革。

郝柏村民國8年生，江蘇鹽城人，陸軍官校12期砲兵科畢業，在八二三砲戰時擔任最前線的砲兵指揮官。歷任參謀總長、國防部長、行政院長，他是繼陳誠後第2位曾任參謀總長的行政院長，更是國軍史上在位最久的參謀總長。

民國47年八二三砲戰爆發期間，郝柏村擔任第9師師長，當時第9師駐守金門烈嶼，是砲戰中直接面對最多共軍砲擊的火線單位，戰後獲頒榮譽虎旗，從此代號「大膽部隊」，而砲戰前2週才到任師長的郝柏村自此嶄露頭角。

他曾回憶，他的一生中有好幾次在戰場險些陣亡，其中一次就是八二三砲戰。當時適逢40歲生日，從廁所走出來到房間時，一顆砲彈瞬間擊中廁所，所幸沒有受到任何傷害。

郝柏村曾經提到八二三砲戰國軍戰勝的原因，他說，除了空軍響尾蛇飛彈奏效，造成31比1大勝外，也讓欲圍堵金門的中共海軍魚雷快艇最後無法得逞。

前行政院長郝柏村打過八年抗戰、八二三砲戰，是在位最久的參謀總長。圖為1979年，時任陸軍總司令郝柏村在八二三砲戰勝利21週年前夕發表談話。（中央社檔案照片）

另外，以往金門反砲戰陣地都是用砂包充作掩體，郝柏村回憶，敵人當時居高臨下，且金門又很小，砲兵陣地抵擋不了中共砲彈，只能設法讓敵人打不破。因此曾任3任砲兵指揮官的郝柏村，利用約3年的時間，把大、小金門80座反砲戰陣地都改成鋼筋水泥掩體，成功在砲彈來襲時，降低損失、提升國軍的生存率。

時任國防部長俞大維對於郝柏村的構想相當支持，每2週赴金門視察一次時，都會特別考察掩體改建的進度。後來郝柏村因戍守金門有功，在砲戰結束後獲頒雲麾勳章、虎字榮譽旗。

對於帶兵的方式，郝柏村也受到當時的砲戰司令官胡璉將軍影響。他平常帶兵嚴格，但上了戰場不能夠急躁，「因為一個在戰場上發脾氣的將領，不是好將領」。他曾回憶說，八二三砲戰時他是師長，胡璉將軍則是司令官，即使大敵當前，胡璉在電話中仍不慌不忙，以平和的語氣指示，對於振奮人心、穩定士氣有很大的幫助。

郝龍斌回憶，郝柏村以身作則，在軍中要部下跑5000公尺，自己也會跑5000公尺；他跟弟弟當兵時，郝柏村說，要別人的子弟不怕死不怕難，如果幫他們兩個找個涼快單位待著，將來怎麼帶別人。

漢光演習是全面防衛作戰軍事演習，主要假想敵是共軍，漢光演習在民國73年首度實施迄今，雖然期間也有大小不同、形式不一的演訓，但已成為國軍演習中層次最高、最重要、最複雜、規模最大的年度大型演訓，規劃者就是郝柏村。

郝柏村也是當年國軍少數具有實戰經驗的將領，除八二三砲戰，也曾參與抗日戰爭、中國遠征軍、第二次國共內戰等。

參謀總長任內，郝柏村調整兵力結構，完成經國號戰機、天弓、天箭以及雄風二型飛彈研發，組建海軍新一代戰艦，致力發展國防科技，推動國軍邁向現代化，國防部推崇其貢獻不可抹滅。

郝柏村在參謀總長任內調整兵力結構，完成經國號戰機、天弓、天箭以及雄風二型飛彈研發，組建海軍新一代戰艦，致力發展國防科技，推動國軍邁向現代化。圖為1983年參謀總長郝柏村巡視金門防務、慰問官兵。（中央社檔案照片）

中共當局近來誇大共產黨在抗戰中的貢獻，甚至稱抗戰為其領導，讓郝柏村相當在意，多次在公開場合指出，八年抗戰為國民黨當年的委員長蔣中正一人所領導，沒有第二人。中共所呈現的抗戰史並不正確，中國大陸官方在抗戰宣傳上，把國民黨和共產黨相提並論，同稱為抗戰的「中流砥柱」，是不公道的說法。

郝柏村甚至在回憶錄中批評前總統馬英九在任內犯了違背軍事專業的重大錯誤，為安撫士兵禁閉死亡案廢止軍審制度，摧毀軍事領導根基。

他在民國103年以95歲高齡重返華北、華中、華南抗日戰場，共3趟旅行，透過文字、照片、圖表等珍貴資料，由同行的傅應川、何世同、胡筑生、黃炳麟4位將軍，出版「郝柏村重返抗日戰場」，希望還原真相。

郝柏村一生傳奇，堪稱近代史的縮影，今天以101歲高壽過世，也象徵了一個時代的結束。（編輯：林興盟）1090330