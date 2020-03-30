郝柏村總長威嚴深植人心 在家扮慈父從不打小孩

前行政院長郝柏村（右）軍事強人印象深植人心，但不為外人所知的是他鐵漢柔情，在家扮演慈父角色，從來不打罵小孩。郝柏村的兒子郝龍斌（右）說，父親對小孩的要求幾乎是有求必應。（中央社檔案照片）

（中央社台北30日電）前行政院長郝柏村軍事強人印象深植人心，「郝總長」的封號配上兩道飛揚的濃眉，完全顯露出威嚴，但不為外人所知的是他鐵漢柔情，和相守68載的妻子郭菀華鶼鰈情深，在家扮演慈父角色，從來不打罵小孩。

郝柏村與郭菀華婚後育有5名子女，長子郝龍斌曾任台北市長、國民黨副主席；與郝柏村相守68載超過半世紀的郭菀華民國107年9月離世時，郝柏村含淚握著她的手說「謝謝妳，我要永遠和妳在一起」，郭菀華手中握著郝柏村刻的「永在一起」玉石，放心離開。

外表嚴肅，軍人個性鮮明的郝柏村，在家裡其實扮演著「慈父」的角色。郝龍斌曾說，由於父親長年不在家，每次回家，對小孩的要求通常「有求必應」，從小到大都沒有打罵過小孩。

郝龍斌曾對外透露家中是嚴母慈父，母親甚至還覺得父親有點溺愛小孩，形容父親是「老虎不吃人，樣子難看」。

郝柏村因為工作關係跟著部隊走，很少在家，曾經最久是一年多沒有回家。有一段時間郝柏村駐防嘉義，讓郝龍斌轉學到嘉義中學，每天晚上教郝龍斌英文、寫字，每天寫一頁毛筆字，兩人一直維持深厚的父子關係。

一生律己甚嚴，養成了養生好習慣，郝柏村到了90幾歲，出席公開場合時仍神采奕奕，紅光滿面，口條清晰，走路不必旁人攙扶。

他在百歲壽宴上，分享自己的養生之道，包括每週游泳3次、打球2次，不菸不酒，吃飯營養均衡，在醫生要求控制體重下，每天只吃一碗飯。甚至維持每天讀書3小時的習慣，讀完書還要寫3000字讀書心得。

郝柏村曾說，他退休後開始學打麻將，但他打麻將限制很多，「家裡人不打、老部下不打、有錢人不打」，要看頭腦是不是老化，一打麻將就知道。

郝龍斌曾經對外透露，有個非常強烈形象與光環的父親，對兒子來講絕對是壓力。但郝龍斌也提到，郝柏村是他學習榜樣，心中真正的英雄。（編輯：蘇志宗）1090330