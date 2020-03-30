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郝柏村101歲逝世
前行政院長郝柏村3月30日下午2時47分於三軍總醫院病逝，享嵩壽101歲。郝柏村歷任參謀總長、國防部長、行政院長，是中華民國陸軍一級上將退役。
郝柏村101歲逝世
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郝柏村101歲逝世3/7

郝柏村逝世 郝龍斌：父親臨走無遺憾願台灣和平安全

最新更新：2020/03/30 17:47
前行政院長郝柏村30日在三軍總醫院辭世，享嵩壽101歲。郝柏村兒子、前國民黨副主席郝龍斌（中）下午出面說明，表示近日武漢肺炎疫情嚴峻，暫時婉謝各界弔唁，待疫情趨緩，將擇日舉辦告別式。中央社記者裴禛攝　109年3月30日
前行政院長郝柏村30日在三軍總醫院辭世，享嵩壽101歲。郝柏村兒子、前國民黨副主席郝龍斌（中）下午出面說明，表示近日武漢肺炎疫情嚴峻，暫時婉謝各界弔唁，待疫情趨緩，將擇日舉辦告別式。中央社記者裴禛攝　109年3月30日

（中央社記者游凱翔台北30日電）前行政院長郝柏村今天逝世、享嵩壽101歲。郝柏村兒子郝龍斌受訪表示，父親離開的時候特別說自己沒有任何遺憾，也希望永遠維持台灣和平安全，這也是父親的職志，更是臨走時的願望。

前行政院長郝柏村今天下午2時47分，因年事已高造成多重器官衰竭於三軍總醫院辭世，享嵩壽101歲；郝龍斌傍晚5時在三總門口接受媒體訪問，談及他父親的時候紅了眼、一度無法言語。

郝龍斌表示，他父親這輩子出生入死、奉獻國家，父親定義自己是盡責的老兵、盡責的公務員，而且父親覺得他自己的一生很精彩，走的時候特別說自己沒有任何遺憾，雖然父親過去是一名軍人，且一輩子都在整軍備戰，但最怕的就是有戰爭發生，父親希望永遠維持台灣的和平與安全。郝龍斌說，「這是他終生的職志，也是臨走時的願望。」

郝龍斌指出，父親是他心目中真正的英雄，父親也是他永遠學習的榜樣，臨終前一再的交代，在他離開以後不希望有任何弔唁，尤其現在台灣疫情很嚴重，因此也不會發訃聞、不會有公開儀式，在疫情過後，適當的時候會有追思活動，來讓所有好友懷念他。

郝龍斌最後說，從父親下午離開以後到現在，他接到非常多好友的關心，在這裡他代表所有家人表達感謝之意，尤其是國防部、三總對父親的照顧感念在心，也謝謝社會各界對他父親的關愛及關心。（編輯：蘇志宗）1090330

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