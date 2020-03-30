郝柏村去世 享嵩壽101歲
最新更新：2020/03/30 16:03
前行政院長郝柏村30日下午在三軍總醫院去世，享嵩壽101歲。（中央社檔案照片）
（中央社記者余祥台北30日電））前行政院長郝柏村今天下午2時47分，因年事已高造成多重器官衰竭於三軍總醫院內辭世，享嵩壽101歲。
民國8年出生的郝柏村是江蘇鹽城人，歷任參謀總長、國防部長、行政院長，是中華民國陸軍一級上將退役。
郝柏村兒子、前國民黨副主席郝龍斌辦公室發出聲明，郝柏村一生出將入相、報效國家，可簡化為「出生入死、奉獻一生」8個字作為表述。
郝龍斌表示，因近來新冠疫情嚴峻，為配合政府令避免群眾集會，更因郝柏村一向以公眾利益為重的態度，暫時婉謝各界前往弔唁，待日後疫情趨緩，將再擇日舉辦告別式。（編輯：蘇龍麒）1090330
曾任參謀總長、國防部長、行政院長的郝柏村（右）30日逝世。圖為1983年7月時任參謀總長郝柏村接見美國前參謀長聯席會議主席瓊斯上將（左）。（中央社檔案照片）
郝柏村年表
- 民國8年7月13日 生於江蘇省
- 民國26年 陸軍軍官學校砲科畢業
- 民國35年 陸軍大學正規班畢業
- 民國40年 圓山軍官團高級班畢業
- 民國42年 美國陸軍砲兵學校高級召訓班畢業
- 民國44年 - 46年 陸軍第三軍砲兵指揮部上校指揮官
- 民國46年 - 47年 金門防衛司令部砲兵指揮部少將指揮官
- 民國47年 - 51年 陸軍第九師少將師長
- 民國51年 - 53年 陸軍第三軍少將副軍長
- 民國54年 陸軍第三軍中將軍長
- 民國54年 - 59年 總統府中將侍衛長
- 民國59年 - 62年 陸軍第一軍團中將司令
- 民國62年 - 64年 國防部中將參謀次長
- 民國64年 - 66年 陸軍中將副總司令
- 民國66年 - 67年 國防部上將副參謀總長執行官
- 民國67年 - 70年 陸軍總司令
- 民國70年 - 78年 參謀總長
- 民國71年 - 78年 中山科學研究院院長
- 民國78年 - 79年 國防部長
- 民國79年 - 82年 行政院長
- 民國82年 - 85年 總統府資政
- 民國82年 - 84年 中國國民黨副主席
- 民國84年 退出國民黨，遭國民黨開除黨籍
- 民國85年 與林洋港搭檔參選第9任正副總統
- 民國104年 國民黨主動恢復黨籍，並聘為中評委主席團主席
- 民國105年 登太平島宣示主權
- 民國107年 夫人郭菀華辭世
- 民國109年3月30日 逝世