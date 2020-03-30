郝柏村去世 享嵩壽101歲

（中央社記者余祥台北30日電））前行政院長郝柏村今天下午2時47分，因年事已高造成多重器官衰竭於三軍總醫院內辭世，享嵩壽101歲。

民國8年出生的郝柏村是江蘇鹽城人，歷任參謀總長、國防部長、行政院長，是中華民國陸軍一級上將退役。

郝柏村兒子、前國民黨副主席郝龍斌辦公室發出聲明，郝柏村一生出將入相、報效國家，可簡化為「出生入死、奉獻一生」8個字作為表述。

郝龍斌表示，因近來新冠疫情嚴峻，為配合政府令避免群眾集會，更因郝柏村一向以公眾利益為重的態度，暫時婉謝各界前往弔唁，待日後疫情趨緩，將再擇日舉辦告別式。（編輯：蘇龍麒）1090330

曾任參謀總長、國防部長、行政院長的郝柏村（右）30日逝世。圖為1983年7月時任參謀總長郝柏村接見美國前參謀長聯席會議主席瓊斯上將（左）。（中央社檔案照片）