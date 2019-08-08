郝柏村回憶錄 批馬英九總統任內違背軍事專業

（中央社記者王承中台北8日電）前行政院長郝柏村的回憶錄今天舉行新書發表會，回憶錄中批評，前總統馬英九在任內犯了違背軍事專業的重大錯誤，為安撫士兵禁閉死亡案廢止軍法制度，摧毀軍事領導根基。對於郝柏村在回憶錄中的批評，馬英九並無回應。

今天適逢父親節，也是郝柏村100歲生日，由天下文化出版的「郝柏村回憶錄」選在今天舉行新書發表會，邀請馬英九、前總統府副秘書長張祖詒、退役上將許歷農等人與會。

但郝柏村並未出席今天的新書發表會，而由兒子、國民黨副主席郝龍斌代為致謝詞。郝龍斌在致詞時表示，郝柏村在4月中風，身體大受影響，雖然復原狀況不錯，但今天這樣的公開場合，醫生顧慮很多，不建議郝柏村出席。今天出版回憶錄，是給郝柏村最好的生日禮物，也是一生的心願。

前總統馬英九（前右3）、國民黨副主席郝龍斌（前右4）8日在台北誠品信義店出席「郝柏村回憶錄」新書發表會，為前行政院長郝柏村慶生。中央社記者吳翊寧攝 108年8月8日

郝龍斌指出，郝柏村是他心中真正的英雄，也是永遠學習的榜樣。郝柏村心裡無我，念茲在茲的只有如何讓中華民國強大起來。這本回憶錄沒有政治秘辛跟個人恩怨，只有一生為中華民國的愛國者一生歷程。

郝柏村在回憶錄中除回顧他一生的歷程外，對於還原抗戰歷史真相、國軍的前途、中華民國與台灣人民的時事議題，也多有著墨，甚至還在書中直言批評馬英九在任內破壞義務兵役制、廢除軍法制度，犯了違背軍事專業的重大錯誤。

郝柏村在回憶錄中指出，馬英九就職後的確做了些導正，如恢復宣讀軍人讀訓、恢復營區蔣公銅像、恢復呼口號，但又犯了違背軍事專業重大錯誤。兵役制度是軍隊人力來源的基礎，但自前總統陳水扁開始，義務兵役役期一再縮短，以爭取選票，負責的將領竟不反對，甚至又開漏洞，如替代役，使公平的義務兵制度面目全非。

有關軍法部分，郝柏村表示，軍法是統帥權的一部分，不是司法權的一部分，現役軍人必受軍法管轄，世界民主強國如英美法均是如此，但為安撫一件士兵坐禁閉死亡案，一夜之間把軍法制度廢止，完全摧毀軍事領導的根基。（編輯：蘇志宗）1080808

國民黨副主席郝龍斌（圖）8日在台北誠品信義店出席「郝柏村回憶錄」新書發表會，致詞時談到他所認識的前行政院長、他的父親郝柏村。中央社記者吳翊寧攝 108年8月8日