郝柏村百歲傳奇出將入相 曾與非主流試圖扳倒李登輝

隨著前行政院長郝柏村（右）的逝世，他和前總統李登輝（左）的恩怨情仇也畫下句點。圖為1993年2月26日，李登輝在總統府以大綬一等卿雲勳章頒授給當時將卸下行政院長一職的郝柏村。（中央社檔案照片）

（中央社記者余祥台北30日電）從參謀總長當到行政院長的郝柏村，縱橫政軍的傳奇一生宛如一部近代史，今天以101歲高壽辭世，曾有過所謂「軍人干政」的批評以及和前總統李登輝的恩怨情仇，也畫下句點。

郝柏村是國軍史上在位最久的參謀總長，曾是一代軍事強人。1988年前總統蔣經國過世後，國民黨內分裂為繼任總統李登輝等人的「主流派」，及包括郝柏村在內的「非主流派」，盼拉下李登輝政權，最後無疾而終，是為二月政爭。

後來黨內擁戴李登輝為繼任總統，將郝柏村升為國防部長，隔一年又任命他為繼任閣揆，對照後來的發展，被形容為「現代杯酒釋兵權」。

不過，當時引起各界對「軍人干政」的撻伐，首都早報以頭版刊登「幹！反對軍人組閣」，民進黨也發起反對軍人干政大遊行，但在國民黨立法院多數的同意下就任，開啟「李郝體制」。

郝柏村上任後，以強硬作風著稱，大力整頓治安，提出六年國建，主張建設「十八個現代生活圈」，以及五輕動工、規劃六輕、核四、全民健保等，並主導財稅改革；但也曾下令所有深夜場所必須在凌晨3時前打烊，引發民眾戒嚴疑慮，不久後以「朝令有錯，夕改又何妨」為由，停止了這行政命令。

不過，一山終究容不下二虎，李登輝、郝柏村兩人逐漸產生嫌隙，李郝體制從「肝膽相照」，質變為「肝膽相鬥」。

從參謀總長當到行政院長的郝柏村（右），縱橫政軍的傳奇一生宛如一部近代史，30日以101歲高壽辭世，他和前總統李登輝的恩怨情仇，也畫下句點。圖為1988年中華民國國慶，時任總統李登輝主持，向三軍受校部隊答禮，時任參謀總長郝柏村也出席。（中央社檔案照片）

郝柏村接任行政院長後，以強硬作風著稱，大力整頓治安，提出六年國建，主張建設「十八個現代生活圈」，以及五輕動工、規劃六輕、核四、全民健保等，並主導財稅改革。（中央社檔案照片）

時任立委的葉菊蘭揭露郝柏村侵犯總統的軍事統帥權，每月在行政院召集參謀總長至軍團司令等高級將領開軍事匯報。

面對輿論對郝柏村的指責，總統府並未伸出援手，時任總統府發言人邱進益轉述李登輝接見軍事將領的談話：「每一個人都應該對國家效忠」、「做任何事情不要看人，要看國家」，話雖未明說，卻像是對郝柏村的警告。

此外，李郝在人事任用上有嚴重分歧，李登輝要晉升屆齡除役的總統府參軍長蔣仲苓為一級上將，但郝柏村堅持一級上將須有重大戰功或曾出任參謀總長，堅持不副署，甚至呈請辭職，導致蔣仲苓升一級上將案，不得不收回。

李登輝後來推動修憲時，特別取消行政院長的副署權，使得總統用人再不受此限制。

後來李登輝提名時任國防部長陳履安為監察院長，郝柏村事前不知情，還說是「看報紙才知道」。

1992年立法院全面改選，李登輝以建立憲政慣例為由，要求內閣總辭，但郝柏村堅持，應由國民黨中常會通過才會請辭，雙方僵持不下。

1993年國民大會閉幕時，在民進黨國代與一些國民黨主流派國代大呼下台，郝柏村高呼「中華民國萬歲，消滅台獨」，隨後宣布辭職。

之後，郝柏村槓上以李登輝為首的國民黨「主流派」，與「非主流派」的林洋港搭擋參加中華民國第九任正副總統選舉，遭國民黨開除黨籍。「林郝配」在新黨支持下以無黨籍候選人身分獲得160萬票，以14.9%得票率在四組參選人中排名第三，落選收場。

郝柏村（左2）是國軍史上在位最久的參謀總長，曾是一代軍事強人。圖為郝柏村擔任參謀總長時，曾到苗栗陸軍基地檢閱「同心二號」動員演習部隊。（中央社檔案照片）

太陽花學運時，年邁的他仍心繫政局，指責「這不是學運，他們攻占了立法院、行政院，這是政變，這是暴動！把過去60年來建立的民主聲譽，破壞無疑，我個人感覺非常痛心。」

2014年，郝柏村更提出「台灣的前途就是中華民國的前途，中華民國的前途由全體中國人來決定」，引發爭議。

郝柏村的統獨立場眾所皆知，他曾在香港轉機回江蘇掃墓時，面對機場嗆聲的民眾說：「我郝某人，一生一世，就是個中國人。我和李大總統不同，他在先總統面前說自己是中國人，如今不說了，我過去說，現在說，將來直到我死，我仍然說，我就是個中國人」。

郝龍斌曾提到郝柏村曾在大病一場甦醒，目光炯炯看著他說：「這輩子有三件事我要一直做下去，就是守護中華民國，發揚黃埔精神，反對台獨！」或許就是郝柏村一生最具體的寫照。（編輯：黃瑞弘、紀淑芳）1090330