郝柏村過世 金門柏村國小師生不捨

前行政院長郝柏村30日過世，金門縣柏村國小校長許雪芳（圖）得知噩耗十分不捨。她說，學校31日將舉辦追思會並合唱第一代校歌，紀念創校人柏村爺爺。中央社記者黃慧敏攝 109年3月30日

（中央社記者黃慧敏金門縣30日電）前行政院長郝柏村今天過世，金門縣柏村國小校長許雪芳得知噩耗十分不捨。她表示，學校將在明天舉辦追思會，全校師生將合唱第一代校歌，紀念創校人柏村爺爺，盼郝爺爺好走。

柏村國小是郝柏村擔任砲指部上校指揮官時興建，1958年完工，因八二三戰役爆發延到1959年才開學。柏村國小去年舉辦60週年校慶時，許雪芳專程到台北拜訪郝柏村，請郝柏村為學校紀念石題上「想飛」兩字。許雪芳並贈送郝柏村和郝龍斌柏村國小紀念T恤。

許雪芳記得非常清楚，去年3月26日到台北市東區郝柏村家中拜訪他，當時精神矍鑠的郝柏村告訴許雪芳，他只是聽命當時的司令官胡璉指示蓋學校，學校名稱也是由胡璉命名，功勞全是胡璉。郝柏村謙稱自己是沾了柏村國小的光。

近年郝柏村多次造訪金門，2016年11月時他趁著參訪金門大學的空檔低調來到柏小，令當時的校長陳為學和全校生十分驚喜。當時郝柏村告訴陳為學，柏村國小建校時他40歲；陳為學當下邀請郝柏村一定要來參加學校60週年慶。

去年柏村國小一甲子校慶，郝柏村因年事已高不克前來，由郝龍斌夫婦代表出席。校方預備了200組校慶福袋，除了馬克杯，還有郝龍斌簽名的紀念酒，推出後大受歡迎，除了校友，連一般民眾也爭相認購。

許雪芳說，一般學校的文創品很難回收成本，但因郝家父子的名氣，紀念福袋不但秒殺，還讓柏小校友會順利募得基金，全都要感謝郝家人。

去年7月郝柏村過百歲誕辰，他的兒女為他製作了紀念瓷碗；為了感謝柏村國小辦理校慶的辛勞，全校師生和校友會也各獲贈一組。許雪芳說，原本她打算發布新聞稿讓各界了解郝家對柏小的關愛。但遭郝龍斌婉拒，也讓她了解這個政治世家的低調。

郝柏村過世消息傳來，柏村國小師生同感哀傷。5年級陳依妘和謝里佇說，很感謝郝爺爺建校，讓他們有受教育的好環境。

許雪芳表示，為感念建校人郝柏村對柏村國小貢獻，柏小將於明上午11時舉辦「天堂的爺爺－柏村國小紀念郝爺爺追思會」，除了默哀，全體師生將合唱第一代校歌，緬懷郝爺爺，希望郝爺爺好走。（編輯：黃世雅）1090330

前行政院長郝柏村30日過世，金門縣柏村國小校長許雪芳（圖）說，去年舉辦60週年校慶時，曾專程到台北拜訪郝柏村，對他的辭世感到十分不捨。中央社記者黃慧敏攝 109年3月30日