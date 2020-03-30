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郝柏村101歲逝世
前行政院長郝柏村3月30日下午2時47分於三軍總醫院病逝，享嵩壽101歲。郝柏村歷任參謀總長、國防部長、行政院長，是中華民國陸軍一級上將退役。
郝柏村101歲逝世
新聞專題
郝柏村101歲逝世2/7

郝柏村去世 郝龍斌婉謝各界弔唁擇日辦告別式

最新更新：2020/03/30 17:09
前行政院長郝柏村（前右）30日在三軍總醫院辭世，享嵩壽101歲；郝柏村兒子郝龍斌聲明（左）表示，近日武漢肺炎疫情嚴峻，暫時婉謝各界弔唁。（中央社檔案照片）
前行政院長郝柏村（前右）30日在三軍總醫院辭世，享嵩壽101歲；郝柏村兒子郝龍斌聲明（左）表示，近日武漢肺炎疫情嚴峻，暫時婉謝各界弔唁。（中央社檔案照片）

（中央社記者余祥台北30日電）前行政院長郝柏村今天在三軍總醫院辭世，享嵩壽101歲；郝柏村兒子、前國民黨副主席郝龍斌聲明表示，近日武漢肺炎疫情嚴峻，暫時婉謝各界弔唁，待疫情趨緩，將擇日舉辦告別式。

郝柏村兒子、前國民黨副主席郝龍斌辦公室下午證實，郝柏村在今天下午2時47分，因年事已高造成多重器官衰竭辭世。

郝龍斌表示，因近來武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，為配合政府要求避免群眾集會，更因郝柏村一向以公眾利益為重的態度，目前暫時婉謝各界前往弔唁，待日後疫情趨緩，將擇日舉辦告別式。（編輯：林興盟）1090330

前行政院長郝柏村30日辭世，曾任參謀總長、國防部長、行政院長。（中央社檔案照片）
前行政院長郝柏村30日辭世，曾任參謀總長、國防部長、行政院長。（中央社檔案照片）
郝柏村年表
  • 民國8年7月13日 生於江蘇省
  • 民國26年 陸軍軍官學校砲科畢業
  • 民國35年 陸軍大學正規班畢業
  • 民國40年 圓山軍官團高級班畢業
  • 民國42年 美國陸軍砲兵學校高級召訓班畢業
  • 民國44年 - 46年 陸軍第三軍砲兵指揮部上校指揮官
  • 民國46年 - 47年 金門防衛司令部砲兵指揮部少將指揮官
  • 民國47年 - 51年 陸軍第九師少將師長
  • 民國51年 - 53年 陸軍第三軍少將副軍長
  • 民國54年 陸軍第三軍中將軍長
  • 民國54年 - 59年 總統府中將侍衛長
  • 民國59年 - 62年 陸軍第一軍團中將司令
  • 民國62年 - 64年 國防部中將參謀次長
  • 民國64年 - 66年 陸軍中將副總司令
  • 民國66年 - 67年 國防部上將副參謀總長執行官
  • 民國67年 - 70年 陸軍總司令
  • 民國70年 - 78年 參謀總長
  • 民國71年 - 78年 中山科學研究院院長
  • 民國78年 - 79年 國防部長
  • 民國79年 - 82年 行政院長
  • 民國82年 - 85年 總統府資政
  • 民國82年 - 84年 中國國民黨副主席
  • 民國84年 退出國民黨，遭國民黨開除黨籍
  • 民國85年 與林洋港搭檔參選第9任正副總統
  • 民國104年 國民黨主動恢復黨籍，並聘為中評委主席團主席
  • 民國105年 登太平島宣示主權
  • 民國107年 夫人郭菀華辭世
  • 民國109年3月30日 逝世
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