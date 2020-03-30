郝柏村去世 郝龍斌婉謝各界弔唁擇日辦告別式

（中央社記者余祥台北30日電）前行政院長郝柏村今天在三軍總醫院辭世，享嵩壽101歲；郝柏村兒子、前國民黨副主席郝龍斌聲明表示，近日武漢肺炎疫情嚴峻，暫時婉謝各界弔唁，待疫情趨緩，將擇日舉辦告別式。

郝柏村兒子、前國民黨副主席郝龍斌辦公室下午證實，郝柏村在今天下午2時47分，因年事已高造成多重器官衰竭辭世。

郝龍斌表示，因近來武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，為配合政府要求避免群眾集會，更因郝柏村一向以公眾利益為重的態度，目前暫時婉謝各界前往弔唁，待日後疫情趨緩，將擇日舉辦告別式。（編輯：林興盟）1090330

前行政院長郝柏村30日辭世，曾任參謀總長、國防部長、行政院長。（中央社檔案照片）