墾丁湧入人潮 徐國勇聯繫陳家欽赴屏東因應

（中央社記者顧荃台北4日電）清明連假期間墾丁湧進大量人潮，內政部長徐國勇今天表示，他上午就與警政署署長陳家欽聯繫，請陳儘速到屏東掌握現場狀況，他下午也前往第一線，慰勉墾管處及保七總隊執勤辛勞。

徐國勇下午在臉書發文表示，清明連假期間，民眾都想走出戶外透透氣，因此昨天在墾丁大街上出現擁擠的人潮，沒有保持室外1公尺以上的社交距離，也有不少遊客在人潮中沒戴口罩。

徐國勇說，他上午即與陳家欽聯繫，請陳儘速到屏東縣防疫指揮中心的恆春前進指揮所掌握現場狀況；他稍早也到墾丁國家公園管理處，向管理處以及保七總隊同仁了解情形，並感謝墾管處、保七總隊、屏東縣警局同仁執勤辛勞。

徐國勇表示，他再次提醒，出遊時應與他人保持室外1公尺以上、室內1.5公尺以上的社交距離；若無法保持社交距離時，應配戴口罩，保護自己及他人。中央流行疫情指揮中心稍早也已發布國家級警報，提醒民眾勿前往人潮擁擠的景點。

他說，在快樂出遊的同時，也必須注意疫情仍嚴峻，不可大意，保護自己、保護他人，不要讓疫情擴散。

陳家欽日前因人事任用爭議，遭內政部函送北檢，後遭退回。行政院長蘇貞昌之後表態，要陳家欽堅守崗位，在疫情嚴峻下，帶領警察人員做好防疫及治安。（編輯：楊玫寧）1090404