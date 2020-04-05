民進黨青壯派 開拓金馬艱困選區

（中央社記者葉素萍台北5日電）總統蔡英文2020大選在金門、連江拿到2成選票，創下紀錄。選後，民進黨持續深耕，馬祖黨部可望在百人完成入黨程序後籌設成立，民進黨不分區立委洪申翰也自薦認養經營金馬艱困區。

金門、馬祖一向是藍營鐵票區，不過，這次蔡總統分別在連江縣拿下19.81%、金門縣拿下21.77%得票，創下歷史新高。角逐連江縣立委失利的民進黨中國事務部副主任李問選後持續在馬祖招募黨員，希望突破100人入黨，成功籌辦民進黨馬祖黨部。

李問受訪指出，民進黨上一個成立的地方黨部是2000年的金門黨部，連江縣是全國唯一沒有民進黨地方黨部的縣市。按規定，需要100個設籍在馬祖的民進黨員，才能成立地方黨部。

李問說，他在立委敗選當晚，宣布籌備馬祖黨部，獲得很多馬祖朋友的支持，有些人不見得百分之百同意民進黨的政策，但他們希望馬祖有政黨良性競爭，有發表不同意見的平台或管道，因此，選擇加入民進黨。

他指出，目前繳交入黨申請資料人數已破百，待通過審核完成繳費入黨，將依照組織章程成立籌備委員會，舉辦連江縣第一次的黨職選舉。

李問說，他對馬祖地方黨部有很多期待，民進黨做一個全民的政黨，要能夠不分族群、地域照顧民眾權益，雖然馬祖是艱困選區，但也不能放棄。地方黨部成立後，首先將瞄準2022年的基層選舉，希望多鼓勵馬祖在地年輕人參與政治。

他說，馬祖各方面條件與台灣不一樣，他在立委選舉時，嘗試很多非典型的方式與論述，把馬祖視為民進黨創意論述基地，包括，以中華民國國旗搭配「軍綠色馬祖旗」的雙旗並列方式，其中「軍綠色馬祖旗」融合馬祖在地和民進黨黨旗的設計元素；這些創意與論述，希望藉此跟中間選民對話，讓黨的支持群眾更寬廣。

民進黨不分區立委洪申翰自薦認養經營金馬艱困區，李問說，從馬祖觀點出發的聲音「不能只有國民黨的委員」，這樣一來，國、民兩黨都有立委關心馬祖。

洪申翰受訪表示，他自薦認養經營金馬艱困區，黨主席卓榮泰似乎蠻訝異，他則是認為，過去民進黨在金馬投入的關注、資源較少，金馬有其特殊性選民結構，他的團隊比較年輕，未來也許可以嘗試一些過去比較少人嘗試的新作法來經營金馬。

洪申翰說，近期他會走一趟金馬，接下來則是，設服務點、尋找在地人力，他知道很多年輕朋友回去金門做新的嘗試，包括，社區營造、文化活動，他會積極與這些地方上新生力量討論、聯繫，看如何採取多一點行動，幫助、支持他們，出發點是希望促成地方更多更好的事情發生。

除了金馬，民進黨不分區立委范雲自願承接艱困選區花蓮的經營。范雲指出，除了原本就在經營的台北市大安區，她也會協助經營花蓮；花蓮有長期盤據地方的勢力，前立委蕭美琴在此落選，相當可惜，她希望延續蕭美琴的基礎，持續鼓勵、培養在地年輕人。

范雲說，她將與黨討論籌設服務處，尋找有興趣在地方做政治工作的年輕人，從在地議題關心起，此外，她是教育委員會的委員，了解資源相對較少的花蓮青少年、兒童的教育需求，也有助於教育政策的制訂。（編輯：謝佳珍）1090405