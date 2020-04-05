政府加碼紓困 民眾黨籲莫忘勞工盼降低門檻

（中央社記者劉冠廷台北5日電）因應武漢肺炎疫情，行政院日前通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」修正案，加碼特別預算新台幣1500億元，民眾黨立法院黨團總召賴香伶今天與多個工會理事長向政府呼籲莫忘基層勞工，盼降低紓困門檻。

因應武漢肺炎疫情，行政院2日加開臨時院會，通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」修正案，加碼特別預算1500億元，整體紓困規模已達1兆500億。

賴香伶今天與台北市總工會理事長、台北市議員林國成，以及多位職業工會理事長召開記者會，林國成說，目前紓困預算未能照顧無一定雇主勞工，補貼條件限制嚴格，呼籲政府放寬條件。

賴香伶說，第一波特別預算並未針對無一定雇主、自營業者、勞務承攬等勞工進行紓困，勞動部的充電計畫方案只動用就安基金讓無薪假勞工透過上課給予最高每月近1萬9000元補助。這次行政院提出的勞工紓困2.0方案，雖新增對自營業者（投保勞保第一級、且未達課稅標準者）給予每月1萬元、共3個月的薪資補貼，但條件門檻過嚴，讓許多勞工都難以申請補助。

林國成表示，行政院第一波600億元紓困特別預算，對大型企業與連鎖企業有幫助，因為可以滿足各類稅務證明或資產財力等條件與申請資格。但中小企業、商號與自營作業者等基層職業勞工，無明確申請辦法，也沒有對應申請的窗口，很多中小企業與自營作業勞工是看得到、拿不到。

與會的台北市餐飲業工會理事長林金城表示，政府在紓困方案中願補助企業員工40%薪水，但要求不能減薪、減班休息才可補助，但以現在民眾不消費的的狀況來看，根本做不到。

台北市按摩業職業工會理事長黃成校指出，疫情發生後，按摩收日慘澹，像台北市地下街的視障按摩，一天做10幾個小時，賺不到1000元；他上個月致電衛福部，看能否優先發口罩給視障的同業，但衛福部告訴他，沒有規劃給他們，讓他感到非常遺憾。（編輯：蘇志宗）1090405