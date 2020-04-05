納北捷車廂月台 憲兵將在新北設城鎮戰訓中心

（中央社記者游凱翔台北5日電）共軍不斷以「斬首作戰」對台演練，為強化城鎮戰作戰能力，並確保政經中樞安全，憲兵將在新北泰山興建「特種作戰綜合訓練場」，其中也將納北捷車廂月台、銀行、KTV等實景。

都市建設日益進步，戰場型態逐漸轉變以城鎮戰為主，當特戰人員進入建築物內的限制空間時，因障礙、不可預測事物變多，且敵人可運用死角增加，因此在狹小空間中，如何發揮特戰部隊的戰力，並達成任務相當重要。

軍方今天指出，國軍單位目前有陸軍的「南、北測城鎮戰鬥教練場（新竹及台南）」，以及海軍將在高雄左營新建的「多功能特種作戰訓練場」，主要提供不同性質的部隊使用。

但軍方指出，受訓部隊並無法遠離駐地，且各單位所規劃的設施、訓練項目及施訓對象均不相同，因此憲兵將在新北市泰山區建置「特種作戰綜合訓練場」，完工後可提升憲兵部隊衛戍作戰暨城鎮特種作戰的戰鬥技能，並採取資源共享的精神，提供北部地區國軍部隊實施城鎮作戰訓練使用，發揮訓場的最大效益。

針對設施內容，預計在L型限制空間訓場設置便利商店、銀行、餐館、KTV等內容；另外，也將設置台北捷運月台、捷運車廂實體模型、地下道、監控及廣播系統、180度三螢幕模擬情境射擊訓練系統等。

軍方表示，特種作戰綜合訓練場共編列新台幣2億6920萬元經費，執行期程為民國108年至111年，其中108年度為土地測量、耐震評估、地質鑽探等前置作業，109年後則開始進行施工。

軍方指出，近年來中國不斷以「大規模軍事演習」及「斬首戰」威脅進行指揮中心斬首作戰行動演練，為了因應都會城鎮戰具多元、詭變、複雜及全面的特性，因此必須建置此訓練場，藉由仿真措施增加訓練效能。

另外，針對海軍將在高雄左營興建的「多功能特種作戰訓練場」，軍方表示，此訓場除了可提供兩棲偵搜大隊使用，結合特勤中隊任務模擬訓練外，也可提供陸戰隊步兵營、陸戰隊所屬單位進行城鎮戰訓練、室內空間搜索、走位等作戰科目。

而憲兵所興建的「特種作戰綜合訓練場」位在新北泰山堅實營區；海軍的「多功能特種作戰訓練場」則位在高雄忠信營區，海軍將可提供南部地區、友軍使用，減少進訓單位運輸成本及時間。（編輯：蘇志宗）1090405